"Voluntad de jugar al máximo", prioridad de Diego Cocca con el tricolor

Diego Cocca alista su debut con la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, cuando enfrente a Jamaica en duelo de la Nations League, con prioridad en la convicción y voluntad de los jugadores, más que en el desempeño y la captación de su idea de juego, sobre todo después de las dudas que dejó la actuación del equipo en Surinam.

Por el poco tiempo de trabajo en esta fecha FIFA, el estratega argentino consideró que su idea futbolística es parte de un proceso que se adquiere con el tiempo, por lo que pone énfasis en la actitud del jugador y la imagen de tener todo bajo control que el equipo proyecte a la afición.

"Estamos haciendo hincapié en la convicción de dar el máximo. Nos vamos a equivocar, sin duda. Quiero lograr que haya una convicción de hierro, y eso se logra en cada entrenamiento. Quiero que, ante el error, pidan la pelota y vuelvan a intentarlo", dijo Cocca en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento. "Va a costar la adaptación (a su estilo), pero la voluntad es el mejor camino".

26 duelos oficiales de México frente a Jamaica (19 victorias, 4 empates y 3 derrotas) Foto: Twitter

Sobre su debut en el Coloso de Santa Úrsula, el seleccionador nacional dijo estar emocionado por encontrarse con la gente, que espera abarrotes el inmueble.

"Siento una alegría y emoción muy grande. Hace poco que me tocó tomar el cargo y a lo mejor no dimensionas muchas cosas. Estar en el Azteca, siendo local con la Selección, con toda la gente, va a ser muy lindo. Con el compromiso de mejorar. Si eso pasa la gente lo va a notar. Tengo ganas de disfrutarlo, de vivirlo y que podamos sacar un buen resultado", sentenció.

Molesto por estereotipos

Inconforme se mostró el estratega sobre la forma en que se ha etiquetado a los dos grupos en que dividió a los seleccionados.

"Les dejé claro a los jugadores que no hay Selección A y B, no comparto eso para nada. Todos son jugadores de selección están en oportunidad de demostrar la voluntad que tengan de mejorar y estar a disposición. Trataremos de hacerlo mejor, con algunos tengo más entrenamientos", subrayó.

Por su parte, Luis Chávez, mediocampista del Pachuca, dijo que espera tener el apoyo de la afición pese a estar dolida por el fracaso en Qatar 2022, además de asegurar que no se quita de la mente emigrar al Viejo Continente.

"No me ha tocado jugar con gente (en el Azteca) pero sí pesa, lo he visto al jugar contra América y Cruz Azul. La gente se escucha y da otra sensación a la hora de jugar. Con selección eso puede pesar más", compartió. "Estoy concentrado primero con selección, después con mi club y sé que ellos me van a llevar a donde quiero estar, que es en Europa".

México llega a este encuentro como líder del Grupo A de la Concacaf Nations League, con seis puntos, seguido de los caribeños (cinco) y de Surinam en el fondo (dos). Una victoria o un empate lo ponen en semifinales del torneo regional, fase en la que se perfilan a estar Estados Unidos, Panamá y Honduras.

