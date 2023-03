Patricia Trejo, la mexicana que demostró que para el boxeo no hay edad

El deporte se ha convertido en un espacio que les da a las mujeres una forma de fortalecerse ante la adversidad. Tal es el caso de Patricia Trejo, quien a los 58 años, ostenta el Récord Guinness como la boxeadora más longeva del mundo.

Luego de un largo proceso, la pugilista recibió en octubre de 2022 el reconocimiento, tras cinco años de lucha, y varios esfuerzos y sacrificios para que su proeza fuera aceptada por dicho organismo mundial.

Su historia en el deporte de los puños comenzó con una tragedia. Un accidente casero incendió su casa y con ello, más del 80 por ciento de su cuerpo quedó afectado. Pero la secuela más grave fue el caer en una dura depresión.

“Cuando uno vive una situación así, no tiene dimensiones del rechazo de los demás”, dijo Patricia a El Heraldo de México. “La gente me veía con cara de asco. A mis propios hijos les dolió verme toda quemada, y eso hizo que me fuera para abajo”, afirmó entre lágrimas la pugilista.

Justo en 2015, el boxeo llegó a su vida, gracias a una amiga que la llevó a clases, con la intención de que saliera de su mal estado y sacara gran parte de la furia contenida.

“Tras la parte física, me pusieron a manoplear, y a partir de ahí, sentí algo especial. Entonces le pedí al profesor que me enseñara a hacer sparring. Al principio no me tomaron muy en serio, se burlaron de mí, diciéndome que era muy vieja, gorda, que sólo estaba haciendo el ridículo y era peligroso para mí. Pero acepté las consecuencias y busqué mis primeras peleas”, exclamó.

Con el apoyo de pocas personas, que le daban dinero para el pasaje o comer, Patricia Trejo se enteró, en 2018, que el anterior Récord Guinness de una mujer de edad avanzada, practicando boxeo, era de la jamaiquina Alicia Ashley, de 49 años, “y pensé, yo también puedo hacerlo. Comencé a trabajar sola, porque mucha gente me rechazó, me engañó, sufrí muchos abusos. Otros no me tuvieron fe y me tacharon de loca”.

Después de varios combates de exhibición, su ansiado debut profesional se dio el 19 de octubre de 2019, en Villa del Carbón, Estado de México. Pese a que perdió por decisión ante Lesly Gómez, su actuación esa noche fue la que le dio el registro de la marca mundial, que justo tres años después, recibió en su domicilio.

“Los requisitos (del Récord Guinness) fueron muy exigentes, porque me pidieron videos de la pelea de personas no relacionadas conmigo. Y había gente que seguía sin creerme. En mayo de 2022, pedí ayuda al Consejo Mundial de Boxeo, y meses después, por fin el certificado llegó a mi casa. No sé si por mi insistencia o gracias al organismo, pero me puso muy feliz”, destacó.

A Patricia ya no le importan las críticas, y se prepara para su próximo combate, donde quiere demostrar que se ha ganado un lugar como peleadora y no sólo ha sido suerte, como señalan algunos de sus detractores “busco enseñar lo que este deporte me ha dado. Que es para tener una firmeza, salir adelante y estar seguro, sin importar la edad, y no para agredir”, finalizó.

32, combates totales lleva en su carrera.

12, personas componen su equipo de trabajo.

12, entrenadores ha tenido en su carrera.

4, rounds duró su combate ante Lesly Gómez en 2019.

3, horas duran en promedio sus entrenamientos.

2, victorias tiene en peleas profesionales.

Por su depresión tras el accidente llegó a pesar casi 100 kilogramos.

Ha llegado a practicar de manera informal lucha grecorromana y kick boxing.

Su primer premio que obtuvo por el boxeo fue una tablet.

Antes de la pandemia por COVID-19, elaboraba muñecas de boxeo de tela personalizadas para mantener sus gastos.

Ha llegado a dar pláticas motivacionales a jóvenes y adultos mayores para ayudarlos a salir adelante.

Considera que la fortaleza en los puños, la resistencia y los volados son su principal característica.

Patricia decidió dedicarse al boxeo a pesar de la oposición de su esposo.

