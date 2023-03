Aplastante victoria de México ante Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol

Con dos jonrones y cinco carreras impulsadas, Joey (o Cabajoey) Meneses comandó el triunfo de México contra Estados Unidos (11-5). El conjunto nacional aseguró esta noche su primera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol, después de una derrota vs. Colombia.

El escenario nacional era muy complejo tras el descalabro, sin embargo, México recuperó terreno en la contienda por la clasificación. Con marca de 1-1, además de un triunfo ante el mayor oponente, y uno de los favoritos al título, incrementó sus chances en el torneo.

De alguna manera depende de sí mismo para superar la fase de grupos; no obstante, en cierto escenario puede ser necesario el criterio de desempate. Además de Meneses, Randy Arozarena y el pitcher abridor, Patrick Sandoval, fueron determinantes en el partido.

Se impone México 11-5 ante EU

FOTO: Especial

Arozarena, quien impulsó dos anotaciones el sábado, respondió nuevamente con dos dobletes productores. Sandoval, por su parte, completó tres destacados innings (55 lanzamientos), donde permitió dos imparables y una carrera, con dos ponches y dos bases por bolas.

México extendió su dominio en el campeonato ante los estadounidenses, con su tercera victoria en cuatro duelos. Sin embargo, con gran diferencia, el resultado de hoy representó el más abultado en la historia de una de las mayores rivalidades en el evento.

Los dirigidos por Benjamín, incluso, acecharon terminar el juego por la denominada ley de la misericordia. Y es que el conjunto azteca concretó un poderoso rally de cuatro carreras en el octavo episodio, ante el lanzador relevista Daniel Bard, quien sólo completó dos outs.

En la tercera jornada, Colombia vs. Gran Bretaña y Canadá vs. Estados Unidos completan la actividad del Pool C. México reaparece en el terreno de juego del Chase Field (en Phoenix, Arizona), el martes 14 de marzo, cuando se mida con la novena de Gran Bretaña.

