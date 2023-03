Ella es Ernestine Sheperd, de 86 años, la mujer culturista más grande en el mundo

La estadounidense Ernestine Sheperd, conocida como la culturista de más edad del mundo o la "abuela fit", ha revelado su secreto para mantenerse en forma a los 86 años. Ernestine decidió empezar a ponerse en forma a los 56 años, haciendo ejercicio y comiendo sano y ahora es una influencer con más de 87 mil seguidores, para quienes se ha convertido en un ejemplo a seguir.

Mantiene mucha de su fuerza. Foto: @shepherdernestine.

Desde que comenzó y hasta los 71 años entrenó duro y adquirió suficiente fuerza y confianza en sí misma, lo que la animó a competir en culturismo. Gracias a su duro trabajo y determinación, Ernestine fue nombrada la culturista femenina competitiva más vieja del mundo por Guinness World Records en 2010 y 2011.

¿Cuál es el secreto de Ernestine Sheperd?

Ernestine atribuye su disciplina en el fitness y la salud a una dieta estricta y una rigurosa rutina de gimnasio. Comenzó en la vida fit después del fallecimiento de su hermana, a quien le prometió tener un estilo de vida saludable. Ernestine va al gimnasio tres veces por semana y también hace paseos diarios de media hora. Además, ha participado en once maratones y una media maratón.

Ha ganado muchos premios, pero ya no compite en culturismo. Foto: @shepherdernestine.

Ella también es fiel creyente de que la edad es solo un número y que nunca es demasiado tarde para empezar con el fitness. Ernestine sigue activa y todavía puede levantar 50 kg. Vive de una dieta a base de frutos secos, huevos, pollo y verduras para ayudar a mantener su mega físico.

Ernestine mantiene su corona

Aunque perdió su título ante la culturista Edith Conner en 2012, quien tenía seis años más que ella, Ernestine vuelve a ser la culturista competitiva viva de más edad, ya que Edith falleció en 2020. Su consejo para empezar a ponerse en forma es comenzar con un simple paseo diario y luego seguir a partir de ahí.

Muchos no creen que tenga 85 años. Foto: @shepherdernestine.

"Para salir y hacer ejercicio, no dejo que nada se interponga en mi camino… Lunes, miércoles y viernes estoy en el gimnasio a las 7 de la mañana… No me siento como si tuviera 85 años…”, concluyó, según documentó el diario inglés Daily Star.

SIGUE LEYENDO...

Flora intestinal: 3 beneficios que da el ejercicio

5 tips de Ale Rubio para llevar un estilo de vida más saludable y cumplir tus metas