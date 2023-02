Manuel Greenham: Una mente sin límites

Manuel Greenham es un reconocido nadador de aguas abiertas que pronto llevará a cabo una de las más grandes hazañas en su carrera, cruzar las Islas Maldivas. Para llegar a este punto de su vida, en el que están conectadas sus pasiones y aprendizajes, tuvo que tener la determinación de dedicarse a lo que por mucho tiempo solo fue su pasatiempo: el deporte.

Al igual que muchos jóvenes quería ser futbolista y debido a una lesión abandonó esta meta, optó por estudiar comercio internacional, trabajó para importantes empresas como TV Azteca y Ticketmaster, pero el deporte siempre fue una constante en su vida, en especial el gusto por retar a su cuerpo y mente.

Ha participado en 35 triatlones, hizo medio Ironman que consiste en nadar 1.9 km, pedalear 90 km y correr 21 km, también práctico senderismo “siempre me ha gustado hacer más, me ha llamado la atención ver a gente que lleva su cuerpo al límite”, considera, es algo que cualquier persona puede lograr si se lo propone, es cuestión de técnica y disciplina.

Esta inclinación hacia el deporte y su curiosidad de conocer su potencial, lo guio a incursionar en el 2015 en la natación de aguas abiertas, su primera experiencia fue el cruce de teques, sin previa experiencia ganó el primer lugar de su categoría.

Teques solo era el entrenamiento para ser parte de “Por ellas”, competencia de relevos de 35 km en la Paz, en la que junto con su equipo obtuvieron el 3er lugar y a nivel personal descubrió su don para nadar en aguas abiertas:“Ahí sí dije, no sé cuándo ni cómo, pero yo me voy a dedicar a esto”.

Otro aspecto que ha encontrado en la natación de aguas abiertas es ayudar a las personas, en especial, al cumplimiento de sueños de niños y niñas con cáncer.

Cada nuevo reto en las aguas abiertas exigía más tiempo para entrenar, fue así como Manuel Greenham tomó la decisión de dedicarse por completo a esta disciplina, no fue sencillo, tuvo que cerrar puertas pero muchas otras se abrieron, como el convertirse en conferencista ambiental y motivacional.

Después de 8 años de trayectoria en aguas abiertas, ha decidido darle un giro a su carrera, se alejó de las competencias para crear proyectos únicos en los que pone en práctica su experiencia empresarial, deportiva y altruista.

“Nado por la tierra, cambiando al destino” reto en el que cruzará las Islas Maldivas para visibilizar el impacto del cambio climático, es una iniciativa que creó desde cero, tanto a nivel deportivo como empresarial, ha trabajado duro tanto dentro del agua como fuera, al procurar las alianzas con empresas, fundaciones e instituciones para generar acciones concretas que beneficien al planeta tierra.

Es un proyecto que lo ha trascendido, eso lo hace muy feliz, se ha convertido en un emprendedor único que combina sus pasiones; nadar y ayudar, camino que recorre acompañado de su familia, su coach y un gran equipo que día a día trabajan con él para hacer de este proyecto un éxito rotundo.

Estar bajo el agua es un momento en el que está a solas consigo mismo, entorno que le ha permitido descubrir su capacidad física y de concentración, descubrirse como una persona disciplinada. Reconocer a la gente que realmente está con él y le desean éxito. Sin duda alguna, el aprendizaje con mayor valor para el Gallo Greenham, es el haber inspirado a otros a perseguir sus sueños.

Sí te preguntas, cómo es que Manuel Greenham ha conseguido destacar en la natación de aguas abiertas en pocos años de trayectoria, su coach Axel Cosio lo atribuye a su mentalidad positiva ante cualquier situación.

Para cerrar te dejamos el siguiente consejo:

Si tienes alguna duda, recuerda que no hay ninguna. Si hay algo que quieres hacer, sin duda puedes hacerlo. Ve paso a paso. Plantéate a dónde quieres llegar; aunque va a haber momentos en que la ruta cambie, siempre también habrá una manera de hacerlo. No te frenes, analiza tu ruta, tus posibilidades… porque nunca vas a saber cómo es, si no empiezas a hacerlo.