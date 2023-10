Otra mexicana podría llegar este año al Salón de la Fama del Boxeo

La excampeona mexicana Esmeralda Moreno está en las boletas como nominada para la clase 2024 del Salón de La Fama del Boxeo más importante a nivel mundial, el de Canastota, Nueva York. "La Joya" es la única mexicana que entró este año a la terna, que ya fue entregada a los miembros de la Asociación Americana de Escritores de Boxeo para ser sometidas elección. La Joya aspira a convertirse en la segunda mujer azteca, después de Laura Serrano, en estar en el salón de los inmortales.

Representantes de Japón, Inglaterra, Canadá, Argentina, Australia, Países Bajos, Alemania, México y Estados Unidos son algunos de los que participarán en el proceso que arrojará resultados hasta principios de diciembre. Esmeralda Moreno, de la Ciudad de México, debutó en el profesional en el 2005 y se mantuvo activa hasta 2019, luego de conquistar el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo y enfrentar a las mejores peleadoras en su división.

En su carrera, Moreno terminó con un récord de 35 triunfos, 12 derrotas y dos empates, con 11 nocauts y decidió ponerle punto final a su carrera, luego de hilar tres peleas perdidas y un empate en sus últimas cuatro salidas. Su pelea final fue en contra de la chihuahuense Diana Laura Fernández, ante quien cayó por decisión unánime.

Dentro de los contemplados y, por primera vez para la votación de esta clase en Canastota está el campeón ligero, Artur Grigorian de Uzbekistán; el gallo, Veeraphol Sahaprom de Tailandia y también en gallo, Shinsuke Yamanaka de Japón.

Existen varias categorías para el ingreso: moderno masculino (último combate no anterior a 1989), Veterano de la "Primera Era" (pelea final no antes a 1893; no posterior a 1942), No Participante (hombres y mujeres que han contribuido al deporte), Observador (periodistas de prensa y medios de comunicación), Mujer Moderna (último combate no anterior a 1989) y Mujer Pionera (último combate no posterior a 1988).

La Clase de 2024 será homenajeada durante el Fin de Semana de la Inducción al Salón de la Fama, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio de 2024 en Canastota, Nueva York.

Esmeralda Moreno podría ser la segunda mexicana en el Salón de la Fama del Boxeo

FOTO: Erika Montoya

El "Zurdo" Ramírez irá por eliminatoria mundial

El duelo entre los excampeones Gilberto Ramírez y Joe Smith Jr. se elevó a eliminatoria mundialista, para determinar quién se convierte en el retador del monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, el francés Arsen Goulamirian. La apuesta para ambos es elevada, pues mientras el sinaloense debutará en peso crucero, luego de casi un año de ausencia, en busca de recuperar el camino perdido tras la derrota que sufrió ante el ruso Dmitrii Bivol, Smith quiere dejar en el pasado el descalabro contra el monarca europeo Artur Beterbiev.

Programado a 12 asaltos, el combate Ramírez vs Smith se realiza este sábado en el teatro The Chelsea en el Cosmopolitan de Las Vegas. Para el mexicano es obligatoria la victoria en esta cita, luego del mal sabor de boca que dejó la cancelación de su encuentro con el multicontendiente Gabriel Rosado, en marzo, tras haber fallado el peso por ocho libras.

El "Zurdo" Ramírez tiene una marca de 44 victorias, por una derrota y 30 nocauts, pero no ha logrado despegar su carrera desde que abandonó la división de los supermedios, en 2018. Por su parte, Smith reveló que decidió aceptar la pelea, pues la oferta fue correcta, pero que nunca estuvo dentro de sus planes enfrentarse al tricolor. Sin embargo, ahora que está esta oportunidad eliminatoria, ya tiene más sentido.

El cartel de este sábado está integrado por Bektemir Melikuziev, en calidad de preestelar, ante Alantez "SlyAza" Fox. El uzbeko apodado "The Bully" defenderá el título Intercontinental supermediano de la AMB. Además, en un combate a ocho rounds, se presenta el peleador de Guaymas, Sonora, Alan Campa quien encara al invicto Darius Fulghum en peso semicompleto. Abriendo la transmisión, Eric Tudor, con un récord de 9-0, 6 por la vía rápida, pelea a ocho asaltos en superwelter contra José Sánchez de Albuquerque, Nuevo México.

El excampeón sinaloense regresa a los encordados, tras una ausencia de 11 meses

FOTO: Erika Montoya

SEGUIR LEYENDO:

Oficial: la Copa del Mundo 2030 se jugará en tres continentes distintos, seis países serán sedes de los partidos

Floyd Mayweather sobre 'Canelo' Álvarez vs Jermell Charlo causa polémica al opinar sobre la pelea