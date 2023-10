Gran Premio de México: Juan Manuel Correa se une a campaña "Racepect" contra el bullying a pilotos

El piloto Juan Manuel Correa se sumó a la iniciativa “Racepect” que lanzó el Gran Premio de México y que busca crear un ambiente sano en el deporte motor.

A días de que la Fórmula Uno regrese a territorio tricolor, el ecuatoriano habló de la necesidad de cambiar la dinámica que se ha creado, sobre todo después de algunos momentos polémicos en la Gran Carpa.

“Queremos poder disfrutar de este deporte de una manera sana. Generar un ambiente que sea agradable. Soy latino y sé que los latinos tenemos mucha pasión, especialmente cuando se trata de los deportes que amamos, pero queremos generar conciencia”, explicó en entrevista el de 24 años.

Busca generar un cambio positivo

Su historia de vida es algo que influye para que él decidiera sumarse a iniciativas que generan un cambio positivo, tanto fuera como dentro de la pista. Pues, en 2019 sufrió un aparatoso accidente en donde falleció el francés Anthoine Hubert y que lo dejó en coma por más de un mes. El camino de recuperación ha sido largo, pues tuvo que ser sometido a más de 20 operaciones para poder regresar.

“Estoy corriendo finalmente en la F2, después de un largo y duro camino. Pero estar de vuelta para mí es un orgullo y lo he disfrutado bastante. No ha sido fácil, pero he aprendido bastante. Mi camino a la Fórmula 1 tiene un camino bastante claro. Estoy bien posicionado y quiero hacer uno o dos años más en la Fórmula 2 tratar de ganar ese campeonato y después seguir los pasos de Checo (Sergio Pérez)”, finalizó.

Correa aseguró que el camino para llegar aquí fue posible gracias a su espíritu competitivo, pues aunque fueron duras las circunstancias siempre encontró la motivación para poder salir adelante.

El Gran Premio de México se realiza el 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y marca el regreso de Sergio Pérez, número dos en el campeonato de pilotos, a casa.

