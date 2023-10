Muere Bobby Charlton, mítico futbolista inglés del Manchester United

Bobby Charlton, un ícono del fútbol inglés, campeón mundial con Inglaterra en 1966 y leyenda del Manchester United, falleció este sábado a los 86 años de edad, anunció el club de la Premier League. "El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club", lamentó en un comunicado.

Bobby Charlton es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, pues fue el máximo goleador del United y de Inglaterra, récord que mantuvo por más de cuatro décadas hasta que fue superado por Wayne Rooney. "Bobby fue un héroe para millones de personas no sólo en su tierra natal, sino en todo el mundo, admirado por su espíritu deportivo, integridad y por sus destacadas cualidades como futbolista”, destacó el United, y añadió que “siempre será recordado como un gigante del deporte.

Charlton y la “Santísima Trinidad”

Charlton, quien nunca fue expulsado en 758 partidos con el United o en los 106 que jugó con Inglaterra entre 1958 y 1970, y junto a los astros George Best y Denis Law conformó la llamada “Santísima Trinidad”, que llevó al Manchester United a ganar la Copa de Europa de 1968, tras sobrevivir la tragedia aérea de Múnich de 1958, en el que falleció casi todo el equipo que era conocido como los “Busby Babes”.

Luego del accidente aéreo, el astro logró reponerse para conquistar el Mundial con Inglaterra en 1966, y dos años después la Copa de Europa con el United. Reputado por su excepcional golpeo de balón, el ganador del Balón de Oro en 1966 se convirtió también en un símbolo de la elegancia y del espíritu deportivo hasta su retiro en la década de los 70.

Charlton, nacido en Ashington, una localidad del nordeste de Inglaterra el 11 de octubre de 1937, fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II en 1994. También es fundador de la organización sin fines de lucro The Sir Bobby Charlton Foundation, enfocada en apoyar a personas afectadas por conflictos bélicos. Desde 2008, una estatua en su honor yace delante de Old Trafford, al lado de las de Best y Law, afuera del estadio del Manchester United En 2016, una grada del recinto fue rebautizada con su nombre.

Best, Charlton y Law, la "santísima trinidad"! Foto: Especial

Futbol, de luto por el fallecimiento de Charlton

“Todo empezó con Sir Bobby. Sir Bobby fue la razón por la que tuve la oportunidad de jugar para el Manchester United", dijo el excapitán de Inglaterra y del Manchester United, David Beckham, tras enterarse del fallecimiento, y en Instagram agregó: "Estaré eternamente agradecido (...) fue un héroe para muchos en todo el mundo, no solo en Manchester y nuestro país. Un verdadero caballero, hombre de familia y verdaderamente un héroe nacional”.

En ese sentido se manifestó el primer ministro británico, Rishi Sunak: "Tiene un lugar en la historia como uno de los mejores jugadores del juego y fue muy querido", escribió en su cuenta de X, antes Twitter. En tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la pérdida "de uno de los miembros del equipo inglés ganador de la Copa Mundial de la FIFA de 1966 y de una leyenda del fútbol, cuyo impacto en el juego se extendió por generaciones".

