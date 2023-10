El Mundial 2030 va a ser inédito, con sede en seis países

La Copa del Mundo de 2030 va a tener una edición sin precedentes, al disputarse en seis países, con España, Portugal y Marruecos como organizadores del torneo, el cual se inaugura en Uruguay, como hace 100 años, y con un partido en Argentina, y otro, en Paraguay.

Las tres naciones sudamericanas aspiraban, junto a Chile, a albergar dicha edición, para celebrar el centenario del certamen, que inició en territorio charrúa, en 1930. El postulante andino no fue contemplado para organizar ni un solo juego, como sí lo hará la tercia mencionada.

El Consejo de la FIFA dio a conocer el anterior acuerdo por medio de una sesión por videoconferencia, en donde confirmó, por unanimidad dentro de la votación, que por primera vez en la historia tres continentes tienen sedes de la misma edición, con apertura en el Estadio Centenario, de Montevideo.

La etapa de Gianni Infantino al frente de la FIFA, transformó los moldes tradicionales en la organización de las Copas del Mundo, que pasaron de tener 32 a 48 participantes, con tres países como anfitriones en la próxima edición de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente del máximo organismo valoró que, “en una sociedad dividida”, el ente rector y el futbol “unen el mundo”, en lo que catalogó como “una celebración universal”, al involucrar a más latitudes.

Luego de ser designados como parte de los organizadores del Mundial, Argentina, Uruguay y Paraguay fueron confirmados para el torneo de 2030, por lo que no van a jugar eliminatorias sudamericanas, donde quedan siete contendientes por tres plazas y un repechaje.

“Hay que honrar la memoria. Un Mundial de 100 años no debía no recordarse, y no estar a la altura”, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

EEZ