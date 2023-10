Pumas buscará ante Rayados seguir peleando arriba para mantenerse en puestos de clasificación

Llegó un momento crítico para Pumas con el cierre del torneo regular, y este domingo recibirá a Rayados en la Jornada 13 del Apertura 2023, en la búsqueda de regresar a la Fase Final tras dos torneos de ausencia.

El equipo felino tomó fuerza en el Estadio Olímpico Universitario, donde se mantiene invicto en cinco partidos, con tres victorias y dos empates.

Entre los triunfos en casa están equipos como Tigres y Atlético de San Luis, este último siendo entonces el líder general. Por lo que enfrentar a Monterrey a estas alturas de la competencia se vuelve fundamental para las aspiraciones propias.

"Ha sido importante y creo que los mejores partidos los hemos jugado en la noche. También desde el inicio establecimos que tenemos que ganar y hacernos sólidos fuera de casa, algo que hemos conseguido victorias también. Esto es un proceso y hay que seguir trabajando" dijo el estratega en pregunta expresa de El Heraldo de México.

Enfrentar a Monterrey a estas alturas de la competencia se vuelve fundamental Créditos: Mexsport

Esfuerzo y competencia

Mohamed afirmó que para el partido del domingo no se pueden considerar favoritos, "es una de las tres nóminas más grandes del futbol mexicano, no podemos señalarnos así. A lo mejor vamos a igualar el encuentro por esfuerzo, y de ese punto competiremos. Pero no hay ventaja".

Sobre esto último, respondió a las palabras de su contraparte, Fernando Ortiz, sobre si el partido va a ser aburrido por jugarse al mediodía bajo el calor, "yo creo que no depende de eso, sino de que los dos equipos salgamos al campo con una propuesta ofensiva. De nosotros depende de que no suceda" finalizó el Turco.

dhfm