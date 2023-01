Adriana Jiménez anuncia su retiro, seguirá trabajando con talento joven en los clavados

La clavadista de altura, Adriana Jiménez oficializó su retiro de la actividad profesional, en parte por algunas lesiones qué arrastraba, pero principalmente porque consideró que era el momento idóneo para decir adiós y enfocarse en apoyar a nuevos atletas. "Tenía ya algunas dolencias, el cuerpo es la herramienta de trabajo más importante del atleta, pero no estaba convencida. Estiré la liga lo más que pude. Tomé la decisión porque ahora sí es el momento, la vida me ha puesto en un tiempo determinado para cuidarme, dedicarme a otros ámbitos. Me siento muy bien. Estoy satisfecha", dijo en su ceremonia de retiro, en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

Con presencia de la presidenta del COM, María José Alcalá y glorias olímpicas mexicanas como Carlos Mercenario, Fernando Platas y Jesús Mena, expresó sus ganas de seguir ligada al deporte, guiando a nuevas generaciones de clavadistas.

"Me encantaría estar en este ámbito al lado de la plataforma. Hay niños muy talentosos, los conozco desde pequeños, tengo ese toque que los motiva, los inspira, siempre he sido buena líder y me fascina, me gusta mucho estar con ellos y ver lo que logran porque sé lo que siente estar en este deporte".



Después de una carrera de más de 20 años, en donde consiguió la medalla de plata en el Mundial de Budapest 2017, así como tres victorias y 10 podios en el Red Bulle Cliff Diving, la clavadista repasó sus mejores momentos en la plataforma, pero también aquellos que la pusieron más a prueba.

FOTO: Francisco Domínguez

FOTO: Francisco Domínguez

"El momento más difícil fue cuando me quitaron los apoyos. Fue fuerte para mí, no me lo esperaba, pero gracias a las personas que me abrieron las puertas pude regresar, más consciente más madura y sobre todo más agradecida", mencionó, refiriéndose al conflicto legal que libró a su favor cuando la Conade le quitó su beca de 30 mil pesos por participar en un reality show.

En ese sentido, sobre la polémica de Ana Guevara y la supuesta amenaza que hizo a atletas de quitarle apoyos en caso de no reconocer a Kiril Todorov al frente de la Federación Mexicana de Natación, la ahora exclavadista externó su apoyo a sus colegas.

"Yo pasé por eso. El deporte no se condiciona, a los atletas no se les presiona, se les cuida, se les protege, se les valora y sobre todo se les agradece por dar la cara. Por mi parte trataré de apoyar en lo que pueda y ver por el bien de mis compañeros, porque el deporte une naciones, genera salud física mental y mueve al mundo".

Los planes próximos de Jiménez están precisamente en la comisión estabilizadora ante la problemática de la Federación Mexicana de Natación y su cargo en el comité técnico de la World Aquatics.

