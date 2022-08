Con alrededor de 20 mil corredores, se llevó a cabo la trigésimo novena edición del Maratón de la Ciudad de México

En los vagones del metro de la Ciudad de México se escuchan historias, como la de un hombre que corrió un medio maratón pensando que era una carrera de 10 kilómetros. En esta desafiante prueba existen muchas más, cada participante posee una, una percepción distinta alrededor del evento. Va más allá del deporte, como un fenómeno masivo.

Con aproximadamente 20 mil corredores, se celebró ayer la trigésimo novena edición del Maratón de la Ciudad de México. En una emotiva jornada se completó una de las pruebas más demandantes al recorrer 42 kilómetros y 195 metros.

Sin embargo, el fuego en el pebetero del Estadio Olímpico Universitario es un recordatorio de su papel, como una de las competencias por excelencia en los Juegos Olímpicos. Los atletas de élite persiguieron la trascendencia, en las demandantes calles de la capital de la república.

La etíope Amane Beriso Shankule consiguió la victoria, pero también aquella épica a la que apelan siempre, e inevitablemente, los mejores del mundo. Con un tiempo de 2 horas 25 minutos y cinco segundos, estableció el mejor registro en la historia en la Ciudad de México, como la ganadora absoluta en la categoría femenil.

(Créditos: Leslie Pérez)

El keniano Edwin Kiprop Kiptoo aparentemente también lo había conseguido en la categoría varonil; no obstante, las marcas oficiales determinaron que hizo 2 horas 10 minutos 48 segundos, únicamente 10 segundos más que el récord aún vigente, impuesto por su compatriota Titus Ekiru (2h:10m:38s) en 2018.

“Estoy muy contento. Atendieron el llamado muchos corredores internacionales; se rompió un récord en la rama femenil. Me tocó seguir a las mujeres, vi toda la carrera de Amane (Beriso), y fue impresionante ver cómo se desprendió”, dijo Raúl Paredes, director del Maratón.

Edwin corrió prácticamente en solitario. Impresionantes zancadas gigantes, poderío absoluto en unas piernas no tan gruesas, pero muy confiables. Denotó cansancio y una sonrisa satisfactoria, al cruzar enfrente del Palacio Nacional, enfrente de la bandera en el zócalo capitalino.

“Aquí terminas de correr con las piernas y empiezas a correr con el corazón”, se leyó en una pancarta fosforescente, en los últimos km del recorrido.

Pero no sólo con las piernas, también con los brazos (silla de ruedas) y no siempre solo, también acompañado (débiles visuales e invidentes). La salida es escandalosa, pero no tanto como la llegada. El ruido avanza al ritmo de los pelotones y se incrementa en momentos puntuales, expresiones efusivas de los corredores.

Un hombre vestido de azteca, jóvenes envueltos en banderas, uno que otro perro (siempre menos cansado que su amo) y un señor completamente de blanco, de edad avanzada, con un manto de la Virgen de Guadalupe.

La mirada de los participantes es penetrante e inspiradora. Comparten un objetivo y una ilusión, son una especie de familia.

DENTRO DE LA PRUEBA

Eloy Sánchez fue el mejor corredor mexicano: finalizó en la octava posición (2h:19:52s).

Margarita Hernández fue la azteca más destacada (5ª lugar, 2h:42m:11s).

Francisco Sanclemente (silla de ruedas) logró el tiempo más bajo con 1h:34m:32s.

Brenda Osnaya logró el primer sitio (silla de ruedas femenil), con 2h:06m:39s.

El director Raúl Paredes y los atletas consideraron perfectas las condiciones (clima).

El anterior registro de la categoría de mujeres en CDMX fue de 2h:27m:22s.

Apenas fueron 109 segundos de diferencia entre el ganador y el segundo (varonil).

Amane Beriso Shankule recibió un bono de 550 mil pesos, por establecer un nuevo récord.

Corredores rarámuris también participaron en el Maratón de la CDMX.

550 mil pesos fue el premio para el ganador de cada rama.

PAL