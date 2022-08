El Tri Femenil Sub 20 saca la casta y avanza a los cuartos de final del Mundial

Aunque la actualidad de las Selecciones Mexicanas pasa por momentos oscuros, ayer surgió un rayo de luz en la Copa del Mundo Sub 20 Femenil, luego de que la escuadra nacional sacó una sorpresiva victoria ante Alemania, por 1-0, con lo cual se instaló en los cuartos de final.

En sólo mes y medio, los representativos aztecas cosecharon dos eliminaciones dolorosas: una en el Premundial Femenino Mayor, en donde Mónica Vergara y su equipo no consiguieron ningún triunfo; y luego con el fracaso de Luis Pérez y la Sub 20 varonil, que no clasificó al Mundial ni a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rumbo a la justa en Costa Rica, el combinado Sub 20 de mujeres fue sacudido con la salida de Maribel Domínguez, por conductas inapropiadas, por lo que tuvo que entrar al quite y de último momento Ana Galindo, para tomar las riendas.

En un encuentro decisivo, después de dos empates, contra Nueva Zelanda (1-1) y Colombia (0-0), el representativo nacional derrotó 1-0 a Alemania. En el último partido de la fase de grupos, sentenció su boleto a la siguiente ronda, con la segunda posición del sector B.

En la primera mitad prevaleció la paridad, resultado que catapultaba a las teutonas a la segunda instancia. No obstante, en la parte complementaria cayó el gol de la victoria, cortesía de Alexia Villanueva, delantera del Santos de la Liga MX Femenil.

Con apenas su segundo tanto en el torneo, al minuto 59, México amarró el triunfo. Además, destaca que éste ha sido su único compromiso ganado, pero lo selló en el momento preciso para extender sus aspiraciones en la Copa del Mundo.

De esta manera, el conjunto azteca sumó cinco puntos, al igual que Colombia, pero sólo tuvo dos goles a favor, por tres de las sudamericanas, para quedar en el segundo sitio.

Ahora, con Ana Galindo como guía, la Selección Nacional busca superar su mejor participación en las justas mundialistas, la cual firmó en Papúa Nueva Guinea 2016, cuando Estados Unidos la eliminó en cuartos, y quedó en el quinto lugar.

