El Águila de Veracruz: con saldo positivo

VERACRUZ. El destino original del cubano Yasiel Puig era Mazatlán (LMP). Y aunque únicamente estuvo unos meses con El Águila y ya no llegó a los Venados, representó un golpe de autoridad por parte de El Glorioso, en su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Comandado por el director deportivo Jesús Chino Valdez, el proyecto jarocho es prometedor, más allá del resultado en la presente campaña. Con peloteros jóvenes y veteranos líderes, han consolidado un equipo aspirante, en el futuro cercano. “Fue una expansión muy distinta a cualquiera en el beisbol mexicano; no hubo draft de expansión, llegamos sin ningún pelotero. Tuvimos que invertir, pero no alcanzó para un equipo completo. Cuando me invitaron al proyecto (El Águila), me preguntaron cuándo íbamos a pelear el campeonato. Les dije que en cinco años”, dijo Valdez para El Heraldo de México.

En par de campañas en la LMB, la novena jarocha ha alcanzado en dos ocasiones la postemporada.

“El Águila no tiene miedo de darle la oportunidad al jugador que aún no tiene nombre. Hemos cumplido con la afición”, agregó.

Además, la novena de El Puerto se afianzó como uno de los 10 mejores promedios de asistencia por encuentro: tres mil fans.

El beisbol en el Estadio Beto Ávila se convirtió en una alternativa en el deporte, tras la desafiliación del equipo de futbol Tiburones Rojos, en 2019. Esto provocó que el inmueble del Luis Pirata Fuente, se caiga a pedazos.

Sin datos oficiales de los comerciantes que inundaban los alrededores de este último escenario, muchos creen que se fueron en busca de nuevos puntos de venta. Pero el Águila generó hasta 150 de manera eventual, en sólo dos años de actividades.

PAL