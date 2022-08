Mexicanos dominan en el Medio Maratón de la Ciudad de México

Los mexicanos Mayra Sánchez (femenil) y José Luis Santana (varonil) aseguraron ayer una emotiva victoria en el Medio Maratón de la Ciudad de México. En la decimoquinta edición, dos nacionales ganaron en ambas ramas, por primera vez desde 2015 (Tomás Luna y Faviola Pérez).

Después de una hora, cinco minutos y 37 segundos del inicio del cronometraje, Santana cruzó la meta ubicada delante del Ángel de la Independencia. No fue el primero, Marco Caballero Padilla, quien se impuso en la categoría de silla de ruedas, arribó dos minutos antes (1h:02m:26s).

José Luis saludó al público que ovacionó su recorrido en los metros finales y levantó los dos brazos en el momento preciso: cuando se convirtió en el vencedor. Mayra llegó poco después (1h:17m:23s), también respaldada por los entusiastas fans, sabedores del segundo triunfo para nuestro país.

La dinámica de los competidores es prácticamente la misma. Terminan el recorrido, detienen su cronómetro, de manera no oficial, y descansan unos segundos: recuperan, tras 21 kilómetros de intensidad absoluta. Uno que se quiso pasar de listo paró su cronómetro poco antes de finalizar.

Mayra conquistó el Medio Maratón de la CDMX por segunda ocasión en su carrera.

Sin embargo, pese a sus antecedentes de éxito, se presentó con el objetivo de finalizar dentro de las cuatro o cinco mejores, no como la mejor de las 12 mil mujeres participantes en el evento.

“Estoy muy contenta, porque no me veía en el primer lugar. Me sentía muy tranquila, vi que las competidoras se quedaron y dije: me voy o me quedo a esperarlas, porque no tengo distancia para aguantar este recorrido”, reconoció. Al final se fue y resistió la ventaja en la carrera.