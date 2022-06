Fernando Ortiz renueva el chip y las ilusiones del América

El América se renovó con la llegada de Fernando Ortiz, quien fue ratificado como técnico para el inicio de la campaña 2022-23. Antes de él, el club pasó por momentos complicados, al grado de tocar el fondo de la tabla, pero con su arribo, los jugadores reencontraron la confianza y la unión de grupo.

Uno de los elementos que experimentó esta transformación fue el portero Oscar Jiménez, quien vio cómo el equipo pasó del último lugar de la clasificación, a colarse directo a los cuartos de final del torneo pasado, y quedarse a un paso de la final en las semis.

El guardameta, de 33 años, detalló a El Heraldo de México que el punto clave con El Tano Ortiz fue el aspecto anímico y una mentalidad más ofensiva. “Él generó una relación más cercana con el futbolista, y fue importante que entre todos nos sentáramos a platicar para encontrar soluciones”, explicó.

No obstante, reconoció que la eliminación ante el Pachuca, en la antesala por la corona, “fue un golpe muy fuerte por la presión en el club”.

Con el argentino, las Águilas tuvieron un repunte el semestre pasado, con siete victorias en 13 partidos disputados, seis de éstas de manera consecutiva, para una efectividad de 64 por ciento.

Jiménez, embajador de la marca Matrix Fitness, mencionó que la unión y la confianza fueron fundamentales para la mejoría de una escuadra que, en un momento, tuvo pocas probabilidades de estar entre los primeros cuatro lugares.

Consideró que, durante la era del también argentino Santiago Solari, se lograron cosas buenas, pero que faltó la cereza en el pastel, que es el título. “Fuimos un equipo más equilibrado, la mejor defensa, pero al final vino un bajón. Sigo preguntándome qué fue lo que pasó”, dijo.

En lo personal, no se desespera por tener la titularidad, y afirmó que sus objetivos en el plantel son los mismos: “Buscar jugar, ayudar en lo que pueda y no bajar los brazos. Creo que he madurado mucho, eso ayuda bastante para aprovechar las oportunidades”.