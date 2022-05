La final de la Liga MX está en manos de alguien que no está capacitado: Ramos Rizo

Felipe Ramos Rizo, ex árbitro profesional y analista de televisión, aseguró que el problema del arbitraje mexicano es de capacitación. Incluso aseguró que el VAR es una gran herramienta, pero que el problema está en el criterio y en la aplicación de las reglas.

"La regla no tiene problemas. El problema es el criterio y además pasa por un problema de capacitación. En México la capacitación es de muy bajo nivel"

En entrevista en Esta Mañana de El Heraldo Media Group, dijo que en el VAR hacen lo que quiere, que el árbitro hace lo que quiere y que esto ha generado mucho descontrol, básicamente porque no se ocupa el mismo criterio. Explicó que hay una gran necesidad de capacitación, instrucción, búsqueda de talentos y otros aciertos que se tenían hace 15 o 20 años.

El mundialista en 2002 aseguró que los árbitros mexicanos ya no tienen acceso a otras confederaciones o a las máximas competencias en el mundo y que es un síntoma del bajo nivel que se tiene.

Felipe Ramos Rizo estuvo en Esta Mañana

FOTO: El Heraldo de México

Ramos Rizo criticó que por unos 15 años "llegaron personas que no sabían de arbitraje. Fueron 15 años en que estuvieron (Héctor Gonález) Iñárritu, (Rafael) Mancilla y Aarón Padilla".

"Con Arturo Brizio, la cosa está peor"

Por último, cuestionó el bajo nivel del arbitraje de México y aseguró que la final de vuelta de la Liga MX, entre Pachuca y Atlas, está en manos de alguien que no está capacitado y que no sabe controlar los juegos, esto en referencia a Fernando Hernaández. Acusó que no tiene la experiencia y que no ha sabido controlar los partidos cuando se ponen tensos o son muy exigentes.

