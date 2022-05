La inesperada confesión de James Rodríguez sobre el Mundial de Brasil 2014

La figura de James Rodríguez se aproxima cada vez más al mundo de streaming, utilizando la plataforma Twitch para mantenerse en contacto con sus seguidores y también contar alguna que otra anécdota. El representante de Colombia contó una increíble anécdota que vivió con su selección en el Mundial Brasil 2014.

Rodriguez, cuyo último paso es en el Al-Rayyan de Qatar, analiza su futuro como jugador de fútbol mientras se entretiene en redes sociales. En Twitch, el colombiano recordó que cuando estaba en el Mundial Brasil 2014, los propios hinchas brasileños le pedían que eliminen a la verdeamarela: “No los querían, era un tema político”.

Además, James Rodríguez detalló que en ese partido decisivo, se enojó con el árbitro. Es que el referí –el español Carlos Velasco Carballo- lo sancionó injustamente al jugador de Colombia. “En el foul que hago para el gol de David Luiz, yo no toco el balón. Saco el pie y el árbitro me muestra la amarilla. No puede ser tan descarado”, rememoró el ex jugador de Banfield y Real Madrid, entre otros. En aquel partido por los cuartos de final del Mundial Brasil 2014, el anfitrión venció 2 a 1 al combinado cafetero, con goles de Thiago Silva y David Luiz; mientras que el propio James anotó el tanto del descuento.

Más allá de usar Twitch, la otra red social preferida de James Rodríguez es Instagram, donde se lo ve muy activo e intercambiando likes. En los últimos días, el colombiano vio una foto de la cantante Karol G y no dudó en colocarle su corazón, dejando que la prensa y fanáticos saquen sus propias conclusiones.

Foto: Infobae

Es que desde hace meses que se rumorea que el jugador de Colombia mantiene una relación en secreto con la cantante, aunque por el momento nada se puede comprobar. Sin embargo, en un reciente viaje a tierras cafeteras, más de uno los vio paseando a James Rodríguez y Karol G de la mano, disfrutando las paradisiacas playas.