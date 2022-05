Cruz Azul vs Tigres y Chivas vs Atlas: Horario y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de la Liga MX

Este miércoles 11 de mayo iniciaron los partidos de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Pachuca, Tigres, Atlas, América, Puebla, Chivas, Cruz Azul y Atlético San Luis buscarán alzar el título del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Importante recordar que el pasado fin de semana, Cruz Azul sufrió de más pero eliminó a Necaxa en penales y Atlético San Luis venció a Monterrey también desde los once pasos. Puebla derrotó en penales a Mazatlán y Chivas de Guadalajara goleó 4-1 a Pumas.

¿Quién se llevará el trofeo de la liga mexicana? (Foto: Especial)

Partidos de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX

Cuatro de los ocho clubes presentes en la fiesta grande del futbol mexicano clasificaron de manera directa a la Liguilla de la Liga MX: Pachuca y Tigres con 33 puntos, Atlas con 27 puntos y América con 26 puntos. Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

Atlético de San Luis vs Pachuca

Puebla vs América

Cruz Azul vs Tigres

Chivas vs Atlas

Horario y dónde ver Cruz Azul vs Tigres y Chivas vs Atlas

Al cierre de esta nota, el partido entre Puebla y América aún no inicia, mientras que Pachuca y Atlético San Luis empataron 2-2. Los duelos entre Cruz Azul vs Tigres y Chivas vs Atlas serán este jueves 12 de mayo.

Cruz Azul vs Tigres

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

(tiempo del centro de México). Sede: Estadio Azteca .

. Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN.

Chivas vs Atlas

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México).

(tiempo del centro de México). Sede: Estadio Akron .

. Transmisión: TUDN, TV Azteca, Afizzionados.

André-Pierre Gignac (Foto: Especial)

Te compartimos los horarios de los Partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX:

Sábado 14 de mayo

América vs Puebla , 18:00 horas, Estadio Azteca.

, 18:00 horas, Estadio Azteca. Pachuca vs Atlético de San Luis, 20:05 horas, Estadio Hidalgo.

Domingo 15 de mayo

Atlas vs Chivas , 18:00 horas, Estadio Jalisco.

, 18:00 horas, Estadio Jalisco. Tigres vs Cruz Azul, 20:05 horas, Estadio Universitario.

Sigue leyendo:

El reto gigante de los tres grandes en la Liguilla

¡Que no pare la fiesta!