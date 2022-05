El duro momento de Xavi y el Barcelona

El Barcelona no atraviesa su mejor momento deportivo, ni mucho menos económico. Es que luego de la partida de Lionel Messi y la posterior salida del entrenador holandés Koeman, el Culé cayó en el abismo futbolístico. Si bien el arribo de Xavi calmó las aguas en las gradas catalanas, lo cierto es que deberán vender jugadores para traer deportistas de elite, siempre y cuando la Comisión Directiva quiera pelear la próxima Champios League.

Con la prematura eliminación de la Europa League y sin chances de quedarse con La Liga que ahora es Merengue, los dirigidos por Xavi no tienen otra opción que afianzarse en la segunda posición, motivo que también le traerá un grueso ingreso financiero, a diferencia si termina tercero. Es por ello que el objetivo del Barcelona es mantenerse en el podio y reconstruirse de cara a lo que viene.

Con las incorporaciones estelares de Adama Traoré y el gabonés Aubameyang, la comitiva Culé buscará traer otros refuerzos de jerarquía para encarar una temporada 2022/2023 en donde el Barcelona sea protagonista. El DT y ex mediocampista del equipo aseguró en conferencia de prensa previo al choque contra Celta de Vigo que trabaja a la par de la directiva del club pensando en el futuro, pero no le escapa al complicado momento financiero: "Los fichajes dependerán de la economía. Todo depende del dinero. La situación es dura, pero es así. Es nuestra realidad".

"Creo que es importante reforzarte cada año, ganes o pierdas. Más si pierdes. Este año no será positivo porque no hemos luchado por títulos y no hemos ganado y todo lo que venga será bienvenido. Hay la situación económica que hay y tendrá que salir gente para que vengan. La situación es complicada, de las más difíciles, pero nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos. Es una evidencia", explicó Xavi.

Foto: TyC Sports

Lo cierto es que el Barcelona, después del paso histórico de Lionel Messi, deberá buscar construir otra estructura futbolística con el mismo ADN de la Masía. Por el momento, Xavi y la Comisión Directiva trabajan día y noche después de una olvidable temporada y existen nombres transferibles, aunque no trascendió de forma oficial. En principio, Memphis Depay será la principal carta de cambio en el mercado de verano, mientras que una de las figuras que desembarcaría en el club blaugrana es Robert Lewandowsky.