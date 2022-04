Sebastián Vázquez arranca como líder en Gira de Golf Profesional

El golfista capitalino Sebastián Vázquez arranca este domingo como líder, de la décima etapa de la Gira de Golf Profesional, que se juega en La Villa Rica Club de Golf & Sports Center campo par 72, de 6 mil 806 yardas, en Veracruz.

Vázquez está en lo más alto del tablero, con un acumulado de 134 golpes, 10 bajo par, del torneo que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos.

Gracias a un segundo recorrido de 65 golpes, con birdies en sus últimos tres hoyos, le dio al ex campeón del Abierto Mexicano de Golf la oportunidad de buscar este domingo su sexta victoria en el circuito, el único que existe en nuestro país.

“Le pegué muy bien (a la bola), empecé con águila en el hoyo uno, lo cual siempre ayuda”, dijo Sebastián Vázquez. “Hice birdie en el dos, situación que me dio mucha confianza. Luego hice un par de bogeys; sin embargo me mantuve muy tranquilo, estuve muy seguro de lo que estaba haciendo”, agregó.

Vázquez tiene experiencia en el golf profesional, al ser ex jugador del Korn Ferry Tour, circuito de ascenso al PGA Tour, el considerado el mejor del mundo.

“Me voy contento con esta ronda; es la más baja que he tenido desde que regresé a jugar golf; así que me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Con el hecho de estar en competencia para el último día me siento muy a gusto. Sé que estoy jugando muy bien, el tema de la presión ya lo superé, me siento otra vez más cómodo”, añadió Vázquez.

En el segundo sitio se ubicaron el guatemalteco José Rolz y el mexicano Alejandro Villasana, con score de 136 golpes, ocho bajo par, respectivamente.

“Jugué con 'Sebas' (Sebastián Vázquez), a quien tenía un buen rato sin ver, sentí bonito, ya que desde niños nos tocaba jugar juntos. Me gusta mucho (el campo de) La Villa Rica: estoy metiendo muchos putts. Mañana no me queda más que salir a disputar tranquilo la última ronda”, comentó el golfista centroamericano.

Sigue leyendo:

Golfistas mexicanos lideran etapa 10 en temporada de la Gira de Golf Profesional

Manuel Inman obtiene exención para competir en el Mexico Open at Vidanta

Oswaldo Cruz se impuso en el club de golf La Loma en el circuito del Ranking Profesional