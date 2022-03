Mente Mujer: Poder femenino en aguas abiertas

A pesar de los récords y triunfos a nivel nacional e internacional que ha tenido Mariel Hawley no se define como una nadadora profesional: “Mi encuentro con las aguas abiertas fue para tratar de darme un tiempo y un espacio para estar conmigo misma, para encontrarme y reflexionar…”.

La preparación para esta disciplina se divide entre la parte física y la mental. “Trato de nadar todos los días. Me baño con agua fría para adaptar mi cuerpo a la temperatura del agua; hago un poco de gimnasio”.

Mariel confesó que nunca ha tenido un psicólogo deportivo ni nada similar, sin embargo, ha sido su propia carrera la que ha ayudado a fortalecerse mentalmente.

“Los momentos más alegres de mi vida, he podido disfrutarlos en el mar; pero los momentos más tristes y de mayor angustia que he vivido, también los he pasado en el mar”, contó Mariel pues, el primer gran golpe que tuvo fue antes de su cruce por el Canal de la Mancha, al vivir el fallecimiento de su padre, quien sería el médico de la embarcación que la acompañaría.