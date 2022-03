Mariana 'Barby' Juárez colgará los guantes en 2024

Con más de 20 años como una de las mujeres mexicanas, pioneras al boxeo, Mariana Juárez desea retirarse en el 2024 y hoy, a sus 42 años de edad, ‘La Barby’ busca despedirse con un título adicional, en un nuevo peso, pues conquistó las divisiones mosca y gallo.

“Hay Mariana para un rato más. Dos años más y ya. Me voy a retirar en 2024 porque quiero ser de nuevo Campeona Mundial pero ahora en supergallo; tengo desafíos que quiero lograr y sé que soy capaz: quiero ver Katie Taylor vs Amanda Serrano (el próximo 30 de abril), por ejemplo; hay peleadoras que me gustaría enfrentar pero primero lo primero: regresar”, comentó la nacida en Tlaxcala, con residencia en Ciudad de México.