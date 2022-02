"Los sueños se hacen realidad": la conmovedora foto de los inicios de Donovan Carrillo que conmueve al mundo

"Los sueños se hacen realidad", fueron las primeras palabras que dijo Donovan Carillo tras su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Antes de saber que se había clasificado a la final de patinaje artístico.

El joven tapatío de 22 años hizo historia al ser el único representante en la justa deportiva en los últimos 30 años para México. Además, durante la presente edición de los Juegos Olímpicos de Invierno es el único latinoamericano presente y logró clasificarse para el programa libre.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención en redes sociales es una foto de los inicios de Donovan Carrillo en la pista de hielo. En la imagen se puede ver a Donovan de niño con un traje azul mientras realiza una rutina.

Donovan se interesó por el patinaje artístico desde muy pequeño (Foto: @DonovanDCarr)

La postal fue compartida por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos con la leyenda "Dreams do come true" (Los sueños se hacen realidad) y en un par de horas ya cuenta con miles de retweets y "Me gusta".

Donovan pasó a la final de patinaje artístico con su mejor marca personal

Donovan Carrillo se clasificó para la final en categoría individual masculina de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y firmó la mejor puntuación de su carrera.

Donovan se aseguró un lugar en el programa libre con una calificación de 79.69, superando su marca personal de 73.91 puntos obtenida en el Mundial de 2021, donde ganó su lugar para los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora buscará seguir haciendo historia este 9 de febrero a las 7:30 pm (Hora de México) en la final de la disciplina.

“Una de mis primeras emociones cuando acabé mi programa corto es que no quería que terminara. Estaba siendo un momento muy especial y estaba disfrutando al máximo lo que más amo en la vida, que es patinar", aseguró Donovan Carrillo después de la competencia en una entrevista para la página oficial de las Olimpiadas.

(Foto: Twitter @juegosolimpicos)

"Es algo de lo cual estoy muy agradecido y motivado. Espero que durante mi camino en estos Juegos más niños y niñas de mi país se inspiren y encuentren mi historia como una motivación para que ellos también busquen su sueño, que se atrevan también a probar el patinaje artístico porque tal vez pueden encontré su pasión en él como yo la encontré", agregó.

"Debutar en estos Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad para mí. En general el programa fue sólido, me siento muy contento con el resultado. Claro que hubo algunos detalles y eso no lo quiero dejar a la ligera. Quiero aprender de ellos para planificar y hacer un programa largo aún más consistente".

Finalmente, Donovan aseguró que irá por más y espera imitar a su ídolo, el atleta español Javier Fernández.

"Es uno de mis patinadores favoritos desde pequeño, que más me ha inspirado y más me ha motivado a llegar lejos. Al igual que en mi caso, en su país el fútbol es muy fuerte y el patinaje es un deporte no tan común y bajo cualquier circunstancia él logró darle un nombre, un lugar al deporte de invierno en su país logrando numerosos resultados históricos, inclusive una medalla en los Juegos Olímpicos. Espero poder llegar algún día a ser tan fuerte y tan exitoso como él”, indicó.

