Qatar 2022: boletos, vacunas y todo lo que debes de saber si vas a ir al Mundial

Para bien o para mal, México siempre ha dado de qué hablar en los mundiales de fútbol. Desde la colorida afición azteca, sus ocurrencias y las grandes actuaciones de la selección contra grandes rivales.

Hasta Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México, aseguró que la justa mundialista no tiene sabor si no cuenta con la participación de la afición mexicana. “He estado en estadios aquí; lo he visto: los espectadores que hacen vibrar los estadios son los mexicanos”, dijo en una entrevista para Forbes.

Y es que, tras primeras 24 horas de la venta de boletos, México fue uno de los tres primeros que más afición va a llevar al país asistico. Esto a pesar que el Tri no ha tenido una buena clasificatoria y se encuentra en la tercera posición, a unos puntos de caer en el repechaje.

“Los países desde los que se pidieron más entradas son Catar, Argentina, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, India, Arabia Saudí, Brasil y Francia”, detalló la FIFA en un comunicado de prensa.

El embajador qatarí indicó que estima que cerca de 40 mil mexicanos viajen a Doha en diciembre de este año. Por ello, si eres uno de ellos o consideras ir, acá te dejamos una guía de todo lo que debes de saber para asistir al Mundial.

¿Tengo que estar vacunado?

La respuesta corta es sí. Según la Guía del Viajero de la Secretaría de Turismo (SRE), el país pedirá a todas las personas presentar un certificado de vacunación contra el Covid-19 y el resultado negativo de una prueba de PCR realizada dentro de las 72 horas previas al viaje.

Las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar son Pfizer/BioNTech; Moderna; AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Sinopharm, Sinovac, Sputnik y Covaxin son consideradas como vacunas condicionadas. Las personas con certificado de vacunación de estas serán sometidas a una prueba de antígenos a su llegada a Qatar.

¿Cuánto costará viajar a Qatar 2022?

Uno de los principales gastos será el boleto de avión, el cual oscila entre los 37 mil a 68 mil pesos mexicanos; este vuelo supone una o dos paradas antes de llegar a Doha, la capital de Qatar.

Además, Qatar cuenta con una gran diversidad de hoteles. Sin embargo, debes de tomar en cuenta que Qatar es considerado uno de los países más caros en cuestión turística, teniendo estancias desde los 120 dólares la noche hasta los 5 mil dólares por noche.

¿Cómo comprarlos los boletos?

La venta de entradas para Qatar 2022 será única y exclusivamente por internet; te explicamos paso a paso el proceso:

Ingresa a https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/tickets y haz clic en "Apply for your tickets".

y haz clic en "Apply for your tickets". Crea una cuenta, para poder ingresar a la sección de venta.

Una vez dentro, da clic en "Submit or edit your ticket application".

Elige tu paquete de entradas que puede ser por: partidos individuales, cuatro estadios o abono por equipo.

Elige la categoría de entradas y cantidad de boletos.

Da clic en "Confirmar" y después en "Cargar mi solicitud de entradas".

Si quieres sentarte junto a alguien que haya hecho también su solicitud, ingresa su ID existente.

Acepta los términos de venta online de entradas y los de uso de entradas.

Recibirás un correo electrónico con detalles de tu solicitud.

De acuerdo con el portal, a partir del 8 de marzo, recibirás otro correo con los resultados del sorteo y, si fuiste seleccionado, te llegará una invitación para pagar. Después de realizar el pago y que éste sea exitoso, tendrás la confirmación de tus entradas.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Para Qatar 2022, en esta primera etapa de venta de entradas, tienes la posibilidad de comprar diferentes paquetes; desde boletos individuales para cada partido, seguir a una selección en particular, hasta algunos para cuatro estadios.

Cada partido tendrá cuatro categorías de entradas, de las cuales, la número cuatro es exclusiva para residentes de Qatar, mientras que las restantes, son para aficionados extranjeros.

Para partidos individuales es el siguiente:

Partido Inaugural: Desde 6 mil 139 pesos mexicanos hasta 12 mil 648.

Fase de grupos: De mil 412 pesos hasta cuatro mil 500.

Octavos de final: Desde mil 964 pesos hasta cinco mil 628.

Cuartos de final: De cuatro mil 216 pesos hasta ocho mil 698.

Semifinales: Desde siete mil 300 pesos hasta 19 mil 500.

Partido por el tercer lugar: Desde cuatro mil 200 pesos hasta ocho mil 700.

Final: De 12 mil 400 pesos hasta 32 mil 750.

Si quieres seguir a un equipo en particular los precios son los siguientes:

Abono fase de grupos: De cuatro mil 500 pesos hasta 14 mil 500.

Abono fase de grupos + octavos de final: Desde seis mil 700 pesos hasta 20 mil 600.

Abono completo: Desde 32 mil 400 pesos hasta 86 mil 300.

Sigue leyendo:

Qatar 2022: Embajador asegura un mundial no es el mismo sin la afición mexicana

Qatar 2022: México, entre las naciones que más solicitudes registraron para adquirir boletos para el Mundial

Mundial 2022: ¿Cuánto gastarán los aficionados de la Selección en ir a Qatar?