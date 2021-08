Qatar 2022: Embajador asegura un mundial no es el mismo sin la afición mexicana

Los mundiales son una fiesta gracias a que se congregan una gran cantidad de aficionados de todo el mundo para disfrutar del mejor fútbol del mundo. Para el evento en Qatar se espera que la pandemia esté controlada y con esto el poder recibir a una gran cantidad de hinchas para celebrar la justa mundialista. En esta ocasión Mohammed Alkuwari, embajador de Qatar en México, aseguró que no hay fiesta si no hay gente azteca.

Durante una entrevista con Forbes, el embajador de Qatar confirmó que los mundiales no tienen sabor si no cuenta con la participación de la afición mexicana, esto sin tomar en cuenta los escándalos en los que se ha visto involucrados los fans aztecas en algunas de las ediciones pasadas de Copa del Mundo y Juegos Olímpicos.

“Un mundial no tiene sabor sin aficionados mexicanos. He estado en estadios aquí; lo he visto: los espectadores que hacen vibrar los estadios son los mexicanos”, explicó Alkuwari, quien espera poder contar con una gran cantidad de hinchas, esto claro esperando que la pandemia de Covid-19 lo permita, ya que la situación va cambiando constantemente.

Cuánta mexicanos esperan

Mohammed esperar que cerca de 40 mil amantes del fútbol viajen a Doha, pero antes de todo esto, el cuadro dirigido por el Tata Martino tiene que ganarse su lugar en la siguiente Copa del Mundo, ya que se tiene que recordar que la fase final empieza en este septiembre, partidos en los que probablemente no pueda contar con la legión que juega en Europa por medidas sanitarias implementadas por las ligas locales.

“Creo que podrían viajar a Qatar 40 mil seguidores o más. Los mexicanos, su ánimo, son muy importantes para nosotros en este mundial”, explicó el embajador.

Otro de los factores que no ha cubierto Mohammed tiene que ver con la lucha que tiene FIFA contra el grito de las cuatro letras de la afición mexicana, por lo que ese podría ser un factor importante de cara a Qatar 2022, ya que se tiene que recordar que por el momento tendrán que comenzar la Eliminatoria sin público y en caso de continuar con esta medida podrían prohibirles la entrada a la Copa del Mundo.