Campeones sin barrera: Reinserción social para presos desde los puños

El sueño nace entre la ironía. En el encierro del ring, se escribe su libertad, un derecho perdido que resurge cuando se ponen los guantes, suena la campana y tiran combinaciones, con el deseo de levantar el puño y vivir tres minutos de independencia.

El CMB y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México celebraron el Primer Torneo de Box Penitenciario de la entidad, un evento que emana del programa Knockout: No tires la toalla, que se desarrolla en estos sitios de reclusión.

“Este deporte les permite tener una vida más íntegra y regresar en mejores condiciones con sus familias. Es un golpe muy fuerte a la autoestima estar en esta condición, pero ayuda a levantar el espíritu. Hay males que te cambian para bien, y ojalá todos entendamos que quien se equivoca merece una segunda oportunidad”, dijo Mauricio Sulaimán, quien acudió al Centro de Reinserción Social Neza-Bordo de Xochiaca, para premiar a los ganadores del certamen.

Para Juan Pablo Mora la vida en el ring ha sido su fuga de una realidad incierta. Afuera era policía y también boxeaba, pero el 16 de julio de 2016 cambió su vida, al estar en el sitio, la hora y el lugar equivocados.

“Me acusan de un homicidio que no hice, pero al menos estoy aquí cumpliendo mis sueños. Me preparaba para pelear afuera, pero seguir en el deporte me hace sentir afortunado. Mis actos son muestra de que soy buena persona, humilde; me gusta apoyar, no lastimar”, indicó el vencedor del campeonato, quien, a más de cinco años de entrar a la cárcel, no ha recibido sentencia.

