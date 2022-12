Qatar 2022: horarios y transmisión de los cuatro partidos de los Cuartos de Final del Mundial

Un simulacro de final entre Inglaterra y Francia, el ánimo de revancha del neerlandés Louis Van Gaal contra Argentina, los “bailarines” de Brasil contra la resistencia croata y el sorprendente Marruecos midiéndose con una Portugal independizada de Cristiano Ronaldo animarán los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Hoy te diremos los horarios y dónde ver cada encuentro.

Con mayoría de europeos en la fase, Sudamérica cruza los dedos por una victoria de argentinos y brasileños que reedite en el gran escenario la final de la Copa América 2021 y le asegure un representante en el partido decisivo por el título el 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Brasil piensa que la tiene fácil

Suponer que el baile de los astros de Brasil tras cada uno de los goles con los que vapulearon a Corea del Sur va a intimidar a Croacia sería subestimarla. Los vigentes subcampeones vencieron a Japón en una tanda de penales.

“Nunca subestimes a Croacia. Croacia es una nación pequeña, pero somos valientes, desafiantes y leales”, dijo el técnico Zlatko Dalic de cara al duelo ante el pentacampeón mundial el viernes en el estadio Education City. “Siempre daremos todo lo que tenemos, especialmente esta generación de jugadores”.

El enfrentamiento se dará mañana a partir de las 09:00 horas en el estadio Ciudad de la Educación y se podrá ver en vivo desde SKY Sports, Canal 5, Azteca 7 y TUDN, por streaming en SKY Blue to go y ViX. El vencedor de este cruce se las verá con el sobreviviente de Argentina-Holanda.

Argentina busca el sueño de Messi

Louis van Gaal, el técnico más veterano de la Copa del Mundo con 71 años, y mentor de una selección que lleva 19 partidos invicta, intentará lo que ninguno de sus colegas pudo hasta ahora en Qatar: maniatar a Messi cuando enfrente a la Argentina el viernes.

El astro argentino de 35 años lleva tres goles en el Mundial (acumula un total de nueve en el gran escenario) y está en un nivel superlativo. Puede parecer ausente durante varios lapsos, pero un rapto de inspiración del Diez basta para quebrar a la defensa más ordenada. Este juego se presenta como la oportunidad para “la naranja mecánica” de tomarse desquite de la derrota por penales en semifinales del Mundial 2014.

El encuentro se desarrollará en el estadio Lusail a las 13:00 horas y se podrá ver en vivo por SKY Sports y Blue to go.

Un encuentro interesante

En el primer Mundial celebrado en Medio Oriente, Marruecos es la primera y única nación árabe que está entre las ocho mejores. Se cargó por penales a España, una de las candidatas, y ahora tendrá que medir fuerzas contra una Portugal que lució liberada tras la decisión de su entrenador Fernando Santos de confinar a la banca a Cristiano en represalia por sus gestos de disgusto cuando fue reemplazado ante Corea del Sur en primera ronda.

Su reemplazante Gonçalo Ramos, quien milita con el Benfica, se despachó con un hat-trick ante Suiza, poniendo un gran signo de interrogación sobre la presencia del astro de 37 años desde el arranque el sábado en el estadio Al Thumama. Este interesante partido se podrá sintonizar en vivo a las 09:00 horas por SKY Sports y vía streaming por Blue to go y ViX.

¿Una final anticipada?

Dos potencias europeas, las más goleadoras del Mundial, una especie de final anticipada. Inglaterra y el vigente campeón Francia jugarán el sábado en el estadio Al Bayt. Una batalla, la tercera de la historia en el gran escenario, que inflará la moral del vencedor para lo que resta.

Los Tres Leones tienen 12 goles en total en sus cuatro partidos, tres más que Les Bleus. También han mantenido tres porterías a cero frente a ninguna de Francia. Pero toda estadística queda ridiculizada si enfrente está Kylian Mbappé. El francés es el único jugador de la historia que anotó un total de nueve goles en mundiales con menos de 24 años.

Se verán las caras a las 13:00 horas del 10 de diciembre, el juego se podrá ver en vivo en SKY Sports, Canal 5, Azteca 7 y TUDN, as ícomo por streaming en Blue to go y ViX.

