Ecuador vs Senegal en vivo: Sigue el partido del Mundial 2022 del 29 de noviembre| Grupo A

Este martes 29 de noviembre, las selecciones de Ecuador y Senegal se jugarán el todo por el todo en su tercer compromiso en el Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Khalifa de Rayán pues estará en juego un boleto a los octavos de final y por ello, en esta ocasión te llevaremos todos los pormenores del partido correspondiente al Grupo A completamente en vivo para que no te pierdas ningún detalle de la justa mundialista.

¿Cómo llegan Ecuador y Senegal a su tercer partido en el Mundial de Qatar 2022?

El combinado ecuatoriano superó las expectativas que se tenían acerca de su participación en el Mundial de Qatar 2022 pues llegará a su tercer partido aún sin conocer la derrota, además, cuentan con Enner Valencia, quien ha logrado posicionarse como uno de los máximos artilleros del torneo, por lo que sin lugar a dudas son los favoritos para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el cuadro senegalés tuvo que disputar sus compromisos mundialistas sin Sadio Mané, su máxima figura, por lo que la justa se les ha complicado, no obstante, esto no significa que hayan hecho un mal Mundial pues todavía existe la posibilidad de que avancen a la la siguiente ronda como segundo lugar del sector A y si ocurre algo extraordinario en el Paises Bajos vs Qatar, hasta podrían clasificar como primeros del grupo, por lo que tendrán que entregarse al máximo para cumplir con su parte y lograr la hazaña.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO DE ECUADOR Y SENEGAL:

SIGUE LEYENDO:

“Canelo” Álvarez recibe reclamos del Kun Agüero y Cesc Fábregas tras amenazar a Messi: “No sabes de futbol”

FOTOS | Doble de Neymar Jr. se roba triunfo de Brasil ante Suiza, así cayeron los fans