La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Países Bajos, Inglaterra y más, este 25 de noviembre

Este viernes 25 de noviembre los equipos pertenecientes a los Grupos A y B abrirán la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Gales vs Irán, Qatar vs Senegal, Países Bajos vs Ecuador e Inglaterra vs Estados Unidos.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Gales vs Irán: en su primer partido en Qatar 2022, los europeos rescataron un empate contra Estados Unidos e Irán cayó por goleada ante Inglaterra.

Qatar vs Senegal: en su debut, ambas selecciones perdieron, el anfitrión lo hizo ante Ecuador y los africanos frente a Países Bajos.

Países Bajos vs Ecuador: en su primer partido en la Copa del Mundo, los equipos consiguieron sumar los tres puntos, por lo que se enfrentan por el liderado del Grupo A.

Inglaterra vs Estados Unidos: durante su primer partido en Qatar 2022, Inglaterra demostró su poderío al golear a Irán 6 goles por 2. Estados Unidos empató frente a Gales.

SIGUE LEYENDO

¡Dividen puntos! Uruguay empata sin goles ante Corea del Sur en su debut en Qatar 2022