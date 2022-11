Mauricio Sulaimán ve un saldo a favor para que el boxeo sea más saludable y equitativo

ACAPULCO. Para Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la Convención 60 fue un gran éxito por las conclusiones a las que llegaron, sobre todo, en la búsqueda de un deporte que sea más saludable y equitativo para todos en 2023.

El directivo aplaudió el trabajo intenso que se hizo en los últimos días, en donde destacó las resoluciones en el pugilismo femenil. Uno de los puntos álgidos sobre este tema, y que el dirigente dejó muy claro, es que no procederá la propuesta de tener más rounds y más tiempo en cada uno de ellos para esta rama, ya que afirmó, primero está la salud y la integridad de las peleadoras.

“Eso no cambia, se queda en dos minutos y un máximo de 10 asaltos, no más”, dijo Sulaimán para El Heraldo de México. “De ninguna manera vamos a aumentar el riesgo para nadie, por algo que erróneamente se cree que es comercial y no lo es”.