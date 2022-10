Mauricio Sulaimán presenta álbum digital del CMB, darán grandes premios a los primeros que lo llenen

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo habló sobre el nuevo álbum digital que presenta el organismo que dirige y que recordará a lo más selecto del deporte, en diferentes entregas.

En entrevista con Gabriela Prieto, para Noticias de la tarde en El Heraldo Media Group, el presidente del CMB explicó que se trata de un álbum de estampas como cualquier otro que se haya hecho en el pasado, pero en este caso es digital, es decir, se puede coleccionar a través de la tablet, el teléfono celular, la computadora o cualquier otro dispositivo digital.

"Es como cualquier álbum. Abres los sobres, compras, cambias, te salen repetidas y puedes llenar la colección. El primer álbum es de 42 estampitas y se trata de todos los cinturones que se han entregado a los campeones"

Mauricio Sulaimán en Noticias de la tarde

FOTO: El Heraldo de México

"Golovkin no quiso pelear"

Mauricio Sulaimán explicó que todas las estampas del álbum son diferentes, es decir, que hay algunas que son raras, otras comunes y algunas exclusivas, entonces todo depende de la suerte. "Si te sale repetida puedes intercambiarla con otros que estén juntando el álbum.

Además, anunció que el Consejo Mundial de Boxeo tiene una sorpresa para las personas que junten el álbum y que estén entre los primeros que lo logran. "Los primeros 10 en llenar la primera fase van a tener diferentes premios, por ejemplo, una réplica de uno de los cinturones que se han entregado", informó.

No fue la pelea que se esperaba

Sobre la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin, reconoció que no fue lo que se esperaba, especialmente porque el púgil kazajo no buscó la pelea. "No dio lo que se esperaba. El "Canelo" hizo lo que tenía que hacer, pero Golovkin no quiso pelear y por eso pareció algo aburrida", lamentó.

"Canelo" superó con contundencia a Golovkin

FOTO: Archivo

