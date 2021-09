Lucas Passerini agradece tener una nueva oportunidad de destacar en Cruz Azul

Lucas Passerini no quiere desaprovechar su buen momento con Cruz Azul. El futbolista argentino vive su mejor etapa con La Máquina, luego de estar de préstamo por equipos como Necaxa y Atlético de San Luis, con los que nunca pudo establecerse.

Ahora, en su regreso con el conjunto celeste, el delantero ha participado en ocho encuentros, dos de ellos como titular, y lo más importante de todo, con dos anotaciones en la actual competencia.

Passerini quiere contribuir a los objetivos del equipo y seguir peleando por ganarse un puesto en el once titular.

“Estoy tratando de hacer lo que me toca. Uno de mis objetivos era regresar a este club, y ahora que es campeón, aún más. Lo hablé con el técnico (Juan Reynoso) desde la pretemporada y él me apoyó para que me quedara. Y estoy contento por tener esta nueva oportunidad”, destacó el sudamericano.

El atacante está consciente de que su rol aún es secundario y que las exigencias dentro del equipo son grandes: “Aquí hay que ganar siempre, lo primordial es clasificar, pero para ello, se tienen que conseguir los tres puntos en cada partido. Es una obligación estar entre los cuatro primeros de la tabla, eso es lo que estamos buscando y llegar de la mejor forma posible a la liguilla”.

Cree que la victoria ante Querétaro por 2-0 el fin de semana pasado, tranquilizó un poco las aguas para el ambiente que se vivió tras la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf:

“Era un partido que necesitábamos ganar, sí o sí, para no perder ventaja con los que están arriba. Ya sea jugando bien o mal. Y lo conseguimos. Esperemos que esto sea el inicio de una buena racha, que sea positiva, y sirva para el cierre del torneo”.

Sobre el encuentro ante Puebla, Passerini consideró como difícil al rival de este viernes como visitante, ya que afirmó, es un equipo que pelea todo el partido y tiene buen juego pese a los resultados que ha obtenido.