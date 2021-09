Medallistas en Baja California se quedan sin cheques por falta de recursos

El gobierno del estado reconoció que no cuenta con el recurso necesario para pagar los cheques de 50 mil pesos que entregó a los medallistas olímpicos de Baja California.

En la mañanera del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Director del INDE, David González Camacho aclaró que no entregaron ningún cheque sin fondos a los medallistas olímpicos de Baja California (Aremi Fuentes y Luis Álvarez) y tampoco precisó la fecha en que van a pagar el premio de los 50 mil pesos por haber ganado medalla, pues aún no cuentan con el dinero.

En agosto pasado, el Instituto Nacional del Deporte del Estado (INDE), publicó un comunicado donde textualmente indicaban que se les entregó un cheque de 50 mil pesos a Luis Álvarez (Tiro con Arco) y a Aremi Fuentes (Halterofilia), quienes obtuvieron la presea de bronce.

González Camacho, mencionó ante el gobernador que lo que se les entregó a los atletas en esa ocasión, fueron premios por participación en Juegos Olímpicos por 24 mil pesos, los cuales sí se pagaron y el segundo fue un premio de 50 mil pesos a los dos ganadores de medalla, el cual no se ha hecho efectivo.

"El segundo (premio) fue un cloroplasto para que tengan su reconocimiento, es simbólico, pero que puede ser canjeado. Ella no lo ha solicitado al instituto (INDE), la mera verdad, lo tenemos pensado pagar un poquito más adelante porque también se les entregan becas a los demás deportistas de Baja California, que son de 2 mil o 3 mil pesos".

"Ella no tiene ningún cheque sin fondo de nosotros, eso no es cierto. Ella (Aremi) está hablando, pienso yo, de los 50 mil pesos que le corresponden por habee ganado la medalla, se le deben, se le van a pagar. Ese dinero no lo hemos entregado porque bo lo tenemos, nosotros no sabíamos sí se iba a ganar oro, plata o bronce. Es cuestión de que nos entreguen el dinero y ese cloroplasto se le cambie por un cheque que va a tener fondos sin problemas", aclaró González durante la transmisión del Gobierno Estatal.

Existen contradicciones entre la postura oficial del INDE y lo que declara Aremi Fuentes, pues la halterista dice que ese premio de 24 mil pesos que se le entregó por participar en la justa olímpica, fue de becas atrasadas desde hace 8 meses, donde no le había depositado el instituto. La misma es de 3 mil pesos mensuales.

La atleta radicada en Mexicali, también dijo en la conferencia que dio, que ella sí fue a solicitar el premio al INDE, algo que González Camacho desmintió en la conferencia del gobernador.

