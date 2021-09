Aficionados de Tigres golpean y roban a periodista tras Clásico Regio: VIDEO

El Clásico Regio entre Monterrey y Tigres de la UANL terminó 2-0 a favor del cuadro rayado y al finalizar el encuentro se registraron algunos altercados violentos en las inmediaciones del Estadio BBVA, los cuales, dejaron como saldo algunos detenidos y a un periodista herido, quien denunció la agresión a través de redes sociales, además, también acusó el robo de un celular.

El periodista deportivo, Alejandro Aguirre, quien es conocido localmente como “Regio Aguirre”, fue atacado por un grupo de aficionados de Tigres tras finalizar el encuentro y a través de las redes sociales de “El Sabor del Balón” denunció estos hechos y también señaló que durante el ataque le robaron un celular.

“Algunos cobardes de los seguidores de Tigres me agredieron de esta manera, fueron pocos, no fue el grueso de 100-150 muchachos que estuvieron apoyando a Tigres dentro del estadio, pero si, me arrebataron un celular que era de mi camarógrafo, Ernesto Miranda y pues ya no lo vi, las autoridades lamentablemente tampoco pudieron hacer nada y alguno de ellos me golpeó con algún objeto y me abrió en la parte de la ceja”, comentó.

En otro momento, del video, el comentarista aseguró que fuera de la herida, se encontraba en buenas condiciones y dejó ver que emprenderá acciones legales para que castiguen a los culpables pues señaló que la agresión quedó grabada en video por lo que esperan que con dichas imágenes se identifique a sus agresores.

¿Por qué fue agredido el periodista?

Tras la agresión, periodista deportivo, Alejandro Aguirre, ofreció detalles de la agresión para ABC Deportes y ahí señaló que la agresión ocurrió cuando él y su camarógrafo estaban documentado la salida de Tigres del estado de Rayados, señala que fue ahí cuando comenzaron a aventarlos sin ninguna razón y uno de los aficionados le arrebató el celular, posteriormente, mencionó que intentó buscar al joven para recuperar el teléfono pero fue en ese momento cuando lo golpearon y señala que los policías que presenciaron la escena solo intervinieron para hacer para atrás al periodista, quien señaló que antes de poner una denuncia busca recuperar el celular de su compañero.

Para finalizar el día, Alejandro Aguirre publicó en sus redes sociales que la herida que sufrió en la ceja no le impediría seguir realizando su trabajo con una sonrisa. “Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien, solo con una insignificante herida en mi ceja. De rato nos vemos en @info7mty con la más grande de las sonrisas. “El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas”, Carajo!!! (...) Y a los agresores, felicidades, porque tocar al Regio Aguirre es lo más grande que harán en sus vidas”, escribió.

Ante estos hechos, otros periodistas deportivos se mostraron en contra de estos lamentables hechos y le sugirieron a su colega interponer una denuncia ante las autoridades locales, por su parte, Gerardo Velázquez de León solicitó a la Liga BBVA tomar cartas en el asunto.