“Salgan y luchen a enfrentar la vida”: Rommel Pacheco

El 1º de septiembre inicia la nueva etapa de Rommel Pacheco. El ex clavadista ganó las pasadas elecciones y representará al Distrito 3 de Yucatán como Diputado Federal, con prioridad en tres ejes: salud, deporte y seguridad.

“No podía dejar de lado el deporte, pero en especial porque va vinculado con salud; el presupuesto para deporte ha disminuido de 7 mil mdp a 2 mil 400, es una reducción abismal y no solo en alto rendimiento: desde tejido social, hasta selecciones nacionales. Se ve como gasto “no prioritario”, pero debemos cambiar esa perspectiva y esa es mi función en la Cámara de Diputados: que a través del deporte mejoremos el tema de salud preventiva y también con el deporte ayudemos a que nuestros espacios sean más seguros”, comentó Pacheco Marrufo, en su visita a ‘Noticias de la Mañana’ de Heraldo Televisión.

Al culminar 28 años en los clavados, Rommel se despide satisfecho con cuatro representaciones en Olímpicos, Campeón de Copa del Mundo, tres veces medallista mundial y tres veces Campeón Panamericano.

“A lo mejor la medalla olímpica no llegó, pero me voy con el cariño y respeto de la gente. Haciendo a un lado las medallas, lo más importante es haber sido un ejemplo para los niños. La medalla es un logro personal que compartes con México, pero lo que te queda son las amistades, anécdotas y dejar huella”, agregó el saltador, que el pasado 12 de julio cumplió 35 años de edad.

En Tokio 2020 Pacheco se despidió como abanderado de la Delegación Mexicana y con un sexto sitio en el trampolín 3m individual, después de 28 años de carrera y 20 como seleccionado nacional, aunque admitió que en los últimos años de su carrera vivió momentos difíciles. “Estuve a veces bloqueado: no fui a Juegos Panamericanos aún ganando el selectivo… Hubo cosas que no fueron como me hubiera gustado, pero ahora veo que una medalla no te hace campeón, lo que te hace campeón es todos los obstáculos que pasas y la huella que dejas al superarlos”, enfatizó.

ROMMEL A DETALLE

38 Medallas internacionales ganó Rommel

MULTITASK. En este mismo 2021 que hizo proceso electoral y entrenó, Rommel Pacheco presentará un libro de su autoría.

MALDOSO. Rommel es muy activo en sus redes sociales y entre sus videos más recientes, retó al británico, Campeón Olímpico Tom Daley a hacer una serie de saltos y el perdedor comería chile habanero…Pacheco ganó el reto.

LA FRASE

“Gracias por estos 28 años que han estado conmigo: festejando, llorando, sufriendo, comiéndose las uñas. Dí todo toda mi vida en el deporte, en cada entrenamiento, en cada competencia; no me quedé con nada y me siento satisfecho, por eso les pido que de la misma forma enfrenten la vida: salgan, luchen y trabajen fuerte, más allá del resultado” - Rommel Pacheco, Medallista mundial y finalista olímpico

