Raúl Jiménez se reporta listo para el inicio de la Premier League; "Me siento preparado" | VIDEO

Después de ocho meses alejado de las canchas, Raúl Jiménez regresó a la actividad durante la pretemporada que realiza el conjunto de los Wolves de cara al inicio de la Premier League.

El atacante mexicano sufrió una fractura de cráneo que lo orilló a alejarse de las canchas en lo que se realizaba su rehabilitación. Una vez recuperado registró actividad con su equipo e incluso ha marcado un par de goles en los cuatro partidos de preparación que ha disputado.

Espera volver al máximo nivel

En días recientes, Jiménez otorgó una entrevista para el canal Wolves TV en donde señaló que ha sido complicado volver al ritmo de juego tras la recuperación, pero no pierde la confianza para volver al máximo nivel.

"Al principio es duro, es difícil tomar el ritmo, resistir todos esos minutos, porque ha sido mucho tiempo, para mí especialmente, siete meses, luego un mes de vacaciones y ahora vuelvo de nuevo, ha sido duro pero creo que lo estamos consiguiendo", fueron las palabras de Raúl.

No está para 90 minutos

A pesar de que su evaluación ha sido favorable, el jugador reconoció que no está para disputar 90 minutos de un partido de fútbol pero para ello mantiene sus esfuerzos para estar de regreso de manera completa.

"Me siento preparado(...)No estoy para 90 minutos, no estoy preparado para 90 minutos. He estado jugado 30-60 minutos, así que ha sido bueno", enfatizó el canterano americanista.