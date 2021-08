Laura Galván finaliza decimosegunda en los mil 500 metros | Tokio 2020

La atleta mexicana Laura Galván no pudo instalarse en la final de la prueba de mil 500 metros y con eso cerró un capítulo más en su carrera deportiva en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio.

Galván Rodríguez, (quien hace unos días realizó récord nacional en los cinco mil metros), participó en su segunda prueba en Tokio 2020: los mil 500 metros, competencia en la culminó en el lugar 12 de su heat eliminatorio, con un tiempo de 4:08.15, registro con el que no pudo acceder a la final.

“El objetivo era no despegarme del grupo, ir con el grupo; definitivamente corrí mucho por fuera, pero es a lo que te expones al venir a un evento de este tipo, nadie te va a ceder su lugar, tienes que buscarlo. Al principio intenté salir rápido, pero una de las chicas me empujó bastante fuerte, creo que quedó un poquito adelante de mí, y eso me sacó de onda, me fui para atrás”, detalló sobre la estrategia que implementó en la competencia.

Gran experiencia a pesar del resultado

En lo que fue su debut olímpico, la guanajuatense mencionó que se despide de estos juegos con una gran experiencia.

“Me voy con una gran experiencia; me sentí muy bien, creo que el planeamiento estuvo excelente, llegué en mi mejor forma a esta etapa, que era el objetivo, y me voy contenta porque en los siguientes tres años, con esas buenas planeaciones que hacemos me van a permitir seguir mejorando”, indicó.

Los atletas mexicanos que no han logrado colarse a las rondas finales de sus respectivas disciplinas, regresan en pequeños grupos a la ciudad de México y de ahí parten a sus lugares de origen para reintegrarse a sus actividades deportivas y personales.