Mariachis de Guadalajara vencen a los Diablos Rojos del México

En duelo de líderes divisionales, los Mariachis de Guadalajara barrieron a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con marca de 26-9 después de 35 partidos, los jaliscienses extendieron su dominio en la Zona Norte, al poseer el mejor récord en la LMB.

A pesar de dividir triunfos ante los Generales de Durango en el Estadio Francisco Villa, los Toros de Tijuana se mantienen firmes en la segunda posición. Impulsados por un sólido pitcheo, registran el segundo mejor diferencial de carreras en la liga, con 215 anotadas y 135 permitidas.

Los Saraperos de Saltillo remontaron la serie contra los Sultanes de Monterrey para asegurar una nueva edición del Clásico del Norte. Junto con los Mariachis, con ocho victorias en sus últimos 10 compromisos, los coahuilenses son el club más encendido en el inicio de la segunda mitad.

Los Diablos Rojos del México llevan cinco derrotas consecutivas, tras caer ante Toros y Mariachis; con récord de 22-15, la franquicia escarlata aún lidera la clasificación en la Zona Sur. No obstante, únicamente medio juego detrás, los Leones de Yucatán amenazan con asaltar el primer lugar.

Los Pericos de Puebla cayeron al tercer sitio, después de perder dos encuentros ante los Leones en el Estadio Hermanos Serdán. Los dirigidos por Carlos Alberto Gastelum registran la segunda peor efectividad (6.17) en el circuito veraniego, sólo delante de los Generales (7.54).

Finalmente, El Águila de Veracruz recortó la desventaja en la división; con siete triunfos en sus 10 enfrentamientos más recientes, se ubicó a 1.5 juegos de la primera posición. En su serie ante los Piratas de Campeche, el conjunto jarocho homenajeó el retiro de Eduardo Mosco Arredondo.

Diablos vs Tigres, Bravos vs Leones, Tecolotes vs Rieleros, Pericos vs Mariachis, Generales vs Acereros, Algodoneros vs Sultanes, Guerreros vs Piratas, El Águila va Olmecas y Saraperos vs Toros reanudarán el martes las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por Emilio Pineres

brc