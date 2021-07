Dominan Diablos Rojos y Mariachis primera vuelta de la temporada 2021 en la LMB

Después de 33 partidos de fase regular, se completó la primera mitad de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Los Diablos Rojos del México y los Mariachis de Guadalajara buscarán extender su dominio en la segunda mitad del año, de cara al inicio de los playoffs.

A pesar de caer dos veces ante los Toros de Tijuana en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos del México se mantienen en la primera posición en la Zona Sur. Con récord de 22-12, la novena escarlata supera por 2.0 juegos a los Pericos de Puebla, sublíderes en la división.

Al igual que los capitalinos, los Pericos sufrieron dos derrotas: los dirigidos por Carlos Gastelum fueron superados en El Nido Verde por los Tigres de Quintana Roo. Asimismo, el equipo de Cancún consiguió su decimoséptimo triunfo en la temporada; segundo de manera consecutiva.

El Águila de Veracruz superó a los Olmecas de Tabasco para continuar en busca del tercer lugar en la zona. No obstante, los Leones de Yucatán defendieron exitosamente el sitio, tras barrer en dos partidos a los Guerreros de Oaxaca en el Parque Lic. Eduardo Vasconcelos.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara continúan en lo más alto de la clasificación. El conjunto jalisciense se impuso en dos ocasiones a los Rieleros de Aguascalientes. Con marca de 23-9, la franquicia de expansión posee el mejor porcentaje de victorias en la campaña.

Por su parte, los Toros de Tijuana acechan el primer puesto. Únicamente medio juego detrás de los Mariachis, la escuadra fronteriza registra el mayor número de triunfos (25) en 2021. Con una efectividad de 3.05, los comandados por Omar Vizquel lideran las estadísticas de pitcheo.

Los Acereros de Monclova sumaron dos victorias ante los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución. Encabezados por el lanzador de 48 años Bartolo Colón, quien es colíder de triunfos en la temporada, los actuales campeones son terceros; con récord de 22-14.

Tigres vs Guerreros, Mariachis vs Diablos Rojos, Leones vs Pericos, Olmecas vs Bravos, Piratas vs El Águila, Sultanes vs Saraperos, Rieleros vs Algodoneros, Toros vs Generales y Acereros vs Tecolotes reanudarán esta tarde las actividades en la Liga Mexicana de Beisbol.

POR EMILIO PINERES

