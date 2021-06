Mariachis, Diablos y Toros, de la LMB, ya superaron los 20 triunfos en esta campaña

Cerca del final de la primera mitad de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tres equipos (Mariachis, Diablos y Toros) superaron los 20 triunfos en 2021. Asimismo, dos clubes (Generales y Guerreros) ya alcanzaron más de 20 descalabros, al completarse la actividad del fin de semana.

Los Diablos Rojos del México registraron su vigesimoprimera victoria en la campaña, tras derrotar a los Olmecas de Tabasco en el Parque Centenario. Después de 31 partidos en la temporada, el conjunto escarlata extendió su ventaja en la primera posición en la Zona Sur.

Por su parte, los Pericos de Puebla continúan al acecho del liderato en la división: los cuatro veces campeones se encuentran 2.0 juegos detrás de los capitalinos, con marca de 19-12. Los dirigidos por Carlos Alberto Gastelum sumaron dos derrotas ante los Leones de Yucatán.

El Águila de Veracruz remontó su serie contra los Piratas de Campeche para afianzarse en los primeros sitios de la clasificación. Con el tercer mejor diferencial de carreras en la Zona Sur, el conjunto jarocho se encuentra únicamente a medio juego del tercer lugar (Yucatán).

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara extendieron su inercia positiva. La franquicia de expansión sostiene un empate en el primer puesto con los Toros de Tijuana. Ambos equipos consiguieron dos triunfos el fin de semana, ante Rieleros y Algodoneros respectivamente.

Los Acereros de Monclova, actuales campeones del circuito veraniego, se encuentran 3.5 juegos detrás de los líderes: la novena de Coahuila evitó la barrida en el último partido frente a los Saraperos de Saltillo. Registran seis derrotas en sus últimos 10 compromisos.

Finalmente, los Generales de Durango fueron superados tres veces por los Tecolotes de los Dos Laredos en el Estadio Nuevo Laredo. Con récord de 8-23 y un porcentaje de victorias de .258, los comandados por el dominicano Félix Fermín son el peor equipo en la temporada de la LMB.

Olmecas vs El Águila, Sultanes vs Generales, Leones vs Guerreros, Toros vs Diablos, Tigres vs Pericos, Tecolotes vs Saraperos, Acereros vs Algodoneros, Piratas vs Bravos y Mariachis vs Rieleros reanudarán el martes los enfrentamientos en la Liga Mexicana de Beisbol.

Por Emilio Pineres

