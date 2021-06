Culmina primer tercio de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol

El primer tercio de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se completó. Una intensa lucha por los primeros sitios en la clasificación, además de un permanente espectáculo deportivo, marcaron el rumbo de la actividad en el circuito veraniego de México.

A pesar de caer ante los Olmecas de Tabasco, los Diablos Rojos del México se mantienen en la primera posición en la Zona Sur. Con marca de 14-8, los dirigidos por Miguel Ojeda, quien fue expulsado en el último partido, poseen 1.0 juegos de ventaja sobre el segundo lugar.

Después de un inicio sólido en la campaña, los Pericos de Puebla registran siete derrotas en sus últimos 10 compromisos. En duelo interzona, la novena poblana sucumbió ante la ofensiva de los Mariachis de Guadalajara, tras permitir 21 carreras en tres compromisos.

Por su parte, los Bravos de León barrieron a los Piratas de Campeche en el Parque Domingo Santana. El Águila de Veracruz, con dos cuadrangulares y tres anotaciones del ex ligamayorista Yasiel Puig, se apuntó la victoria sobre los Leones de Yucatán en el Estadio Beto Ávila.

En la Zona Norte, los Acereros de Monclova perdieron el liderato, al sumar dos derrotas contra los Algodoneros de Unión Laguna; los Mariachis aseguraron el primer sitio. Los actuales campeones son el segundo equipo con más ponches en la temporada (200), sólo detrás de Tijuana (207).

Los Saraperos de Saltillo barrieron a los Sultanes de Monterrey en el Clásico del Norte. La franquicia comandada por Roberto Vizcarra impuso condiciones en el Parque Francisco Madero para consolidarse en el cuarto lugar, con marca de 14-10 después de 24 encuentros.

Los Toros de Tijuana, club que encabeza las principales estadísticas de pitcheo, consiguió 36 anotaciones en su serie ante los Rieleros de Aguascalientes. Finalmente, con récord de 7-17, los Generales de Durango son último puesto, con el segundo peor récord en la LMB.

Olmecas vs Guerreros, Sultanes vs Rieleros, Piratas vs Pericos, Diablos Rojos vs Tigres, Mariachis vs Bravos, Leones vs El Águila, Acereros vs Saraperos, Tecolotes vs Algodoneros y Toros ve Generales reanudarán esta día las actividades en la Liga Mexicana de Beisbol.

Por: Emilio Pineres

