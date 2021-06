Un gran fin de semana en la Liga Mexicana de Beisbol

Un espectáculo ofensivo en el Estadio Alfredo Harp Helú catapultó a los Diablos Rojos del México a la primera posición en la Zona Sur. Los escarlatas registraron 30 carreras en los primeros dos juegos para asegurar la victoria sobre su más grande rival, los Tigres de Quintana Roo.

Por su parte, los Pericos de Puebla se impusieron a los Bravos de León para mantenerse en el segundo lugar en la clasificación. Después de un inicio sólido en 2021, los dirigidos por Carlos Gastelum acumulan un porcentaje de .500 en sus 10 compromisos más recientes.

Con cinco triunfos en sus últimos seis partidos, El Águila de Veracruz repuntó en la campaña para afianzarse en el cuarto sitio de la división. En el tercer encuentro ante los Leones de Yucatán, David Reyes se quedó a un strike de completar el segundo no-hitter en la campaña.

En la Zona Norte, los Acereros de Monclova, actuales campeones, alcanzaron seis victorias consecutivas, tras barrer a los Rieleros de Aguascalientes. El dominicano Bartolo Colón completó una joya de pitcheo el sábado, al lanzar nueve entradas en el Estadio Monclova.

Los Mariachis de Guadalajara mantienen un paso firme en la LMB: la novena jalisciense dividió triunfos con los Piratas de Campeche en el Parque Nelson Barrera. Benjamín Gil (manager) abandonará momentáneamente el equipo para integrarse a la selección mexicana.

¡Wolverineeeeeeee! uD83DuDE0EuD83DuDCAAuD83DuDD25



Vean desde dónde corrió Ricky Álvarez para atrapar la pelota uD83DuDE2E @TorosDeTijuana uD83DuDC03uD83DuDC03uD83DuDC03



La jugada de la semana es presentada por @JalomaMx pic.twitter.com/n7Mdt4bN5q — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) June 14, 2021

Finalmente, los Generales de Durango cayeron ante los Toros de Tijuana: la novena comandada por Félix Fermín se ubica en el sótano en la Zona Norte. Con récord de 5-16, el club posee la segunda peor marca en la temporada, sólo por delante de los Guerreros de Oaxaca.

Olmecas vs Diablos, Leones vs Guerreros, Toros vs Rieleros, Piratas vs Bravos, Pericos vs Mariachis, Acereros vs Algodoneros, Sultanes vs Saraperos, Tigres vs El Águila y Tecolotes vs Generales: reanudarán el martes las actividades en la Liga Mexicana de Beisbol.

Por: Emilio Pineres

