Sergio Ramos protagoniza polémica noche en partido de Pumas vs. Rayados

Este domingo 16 de marzo, se llevo el partidos entre Pumas y Rayados, el cual culminó con una contundente victoria del equipo de Monyterrey con tres goles por uno de los universitarios, pero más allá de este resultado, uno de los protagonistas de este encuentro fue Sergio Ramos, defensor del Club de Fútbol Monterrey, que debido a su comportamiento, tuvo que ser explulsado del partido.

El partido en cuestión, que se disputó en el Estadio BBVA, tuvo momentos de gran tensión desde los primeros minutos. Sergio Ramos, reconocido por su dureza en defensa y su carácter fuerte dentro del campo, no tardó en protagonizar varios altercados con jugadores rivales. En particular, su primer encontronazo ocurrió con Lisandro Magallán durante dos jugadas en tiros de esquina, lo que ya empezó a marcar el tono de su participación en el juego. Sin embargo, la jugada que desató la expulsión ocurrió al final del encuentro.

En los instantes finales del partido, Ramos, en un choque cuerpo a cuerpo con Guillermo Martínez, lanzó una patada sobre el delantero de Pumas, acción que fue vista de inmediato por el árbitro, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Esta agresión desencadenó un conato de bronca entre varios jugadores de ambos equipos, aunque afortunadamente no pasó a mayores. La expulsión de Ramos fue la gota que colmó el vaso de la tensión acumulada durante todo el encuentro.

Sergio Ramos: un jugador con alta tendencia a portarse mal

Es importante señalar que antes de este incidente, Ramos ya había estado involucrado en otras acciones polémicas. En el transcurso del primer tiempo, se le vio confrontando a Pablo Bennevendo, jugador de Pumas, en una serie de jugadas que hicieron subir la temperatura del partido. En algunas imágenes televisivas, incluso se pudo observar que el defensor español propinó un codazo a Bennevendo, una acción que, a pesar de ser evidente, no fue sancionada por el árbitro en ese momento. La situación provocó que el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, se manifestara enérgicamente contra Ramos y el arbitraje en general.

El estratega felino no tardó en arremeter contra el comportamiento de Ramos, criticando especialmente el codazo que este le dio a Bennevendo. "Me da tristeza que ayer mi jugador declare que será un honor jugar contra él y hoy le mete un codazo. No puedo permitir eso por nuestro fútbol. Debemos ser el ejemplo siempre", señaló Juárez.

Además, el técnico de Pumas destacó que el central español debió haber sido expulsado mucho antes, específicamente al minuto 20 del primer tiempo, y no hasta el último minuto del encuentro. "Si lo hubiese hecho uno de nuestro país, se hubiese ido al minuto 20 y no al 90 para compensar", agregó Juárez, dejando claro su malestar con la actuación arbitral.

Este incidente ha generado gran controversia en el entorno futbolístico mexicano, ya que Pumas no solo mostró su descontento con la expulsión tardía de Ramos, sino también con las decisiones arbitrales a lo largo del partido. En un comunicado oficial publicado en redes sociales, el club universitario exigió a la Comisión de Arbitraje un "análisis detallado" del partido y demandó que se tomen cartas en el asunto para mejorar el nivel del arbitraje en México. En su mensaje, Pumas subrayó que el arbitraje perjudicó al equipo en varias jugadas cruciales que afectaron directamente el marcador.

Mientras tanto, en el seno de Rayados, el tema del arbitraje no fue el centro de atención. El entrenador de Monterrey, Martín Demichelis, prefirió mantenerse al margen de las polémicas relacionadas con el arbitraje y, en lugar de centrarse en la expulsión de su jugador, expresó su deseo de continuar trabajando con el equipo y de concluir el torneo con Rayados.

El grupo está por encima de las individualidades y nos vamos contentos. En lo personal, no voy a dejar de trabajar y me quiero quedar muchísimo tiempo", declaró Demichelis.

A pesar de la controversia, el estratega argentino destacó la unidad del grupo y su compromiso con el equipo, reafirmando que está dispuesto a asumir la autocrítica si los resultados no acompañan al final del torneo.

En cuanto a la sanción de Ramos, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX aún no ha tomado una decisión definitiva. Según los reglamentos, Ramos deberá cumplir una sanción por su expulsión, lo que lo dejaría fuera del partido de Rayados contra Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2025, a menos que se decida imponer una pena más severa. E