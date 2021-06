Equipos de LMB mantienen una intensa lucha; temporada termina la siguiente semana

La primera mitad de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) concluirá la siguiente semana. Tras dos meses de actividades, los 18 equipos protagonizan una intensa lucha por los primeros puestos, de cara al cierre de la fase regular y el inicio de los playoffs.

Con seis victorias consecutivas, tras barrer a los Tigres de Quintana Roo en el Estadio de Beisbol Beto Ávila, los Pericos de Puebla amenazan el liderato en la Zona Sur de la LMB. Después de 28 partidos, los dirigidos por Carlos Alberto Gastelum registran 18 triunfos en la campaña.

Con récord de 19-9, los Diablos Rojos del México se mantienen en la primera posición. La novena escarlata superó a los Piratas, franquicia que posee la segunda peor marca en la liga, en su visita a Campeche. Los capitalinos han ganado sus últimos cuatro compromisos.

Finalmente, El Águila de Veracruz cayó ante los Olmecas de Tabasco en el Parque Centenario. El conjunto jarocho perdió su primera serie desde el 5 de junio, cuando fue superado por los Guerreros de Oaxaca. No obstante, permanecen en cuarto lugar en la división (15-14).

En la Zona Norte, los Toros de Tijuana suman nueve victorias en sus 10 enfrentamientos más recientes. Junto con los Mariachis de Guadalajara (21-8), el club fronterizo sostiene el mejor récord en el circuito veraniego mexicano. Con una efectividad colectiva de 3.01, encabezan la estadística.

Los Acereros de Monclova, actuales campeones de la LMB, vencieron a los Bravos de León en El Horno Más Grande de México: en los últimos dos juegos, ambos en extra-innings, dividieron triunfos. Los comandados por Pat Listach se ubican terceros, detrás de los Toros y Mariachis.

Por su parte, los Tecolotes de los Dos Laredos derrotaron a los Saraperos de Saltillo (17-13). Con el sexto peor porcentaje de carreras limpias, el equipo de Coahuila marcha cuarto en la clasificación. La escuadra de Tamaulipas es sexto puesto, con marca de 13-16.

Pericos vs Leones, Guerreros vs Tigres, Generales vs Tecolotes, Rieleros vs Mariachis, Bravos vs Sultanes, Saraperos vs Acereros, El Águila vs Piratas, Diablos Rojos vs Olmecas y Algodoneros vs Toros; reanudarán esta tarde las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por: Emilio Pineres

