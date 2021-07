Ana Guevara responde a críticas de Paola Espinosa tras quedar fuera de Tokio 2020

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ya emitió su postura sobre los polémicos tweets de Paola Espinosa en los que criticó la actuación de Carolina Mendoza y Dolores Hernández en clavados 3m sincronizados femenil en Tokio 2020 y aseguró que de haber ido ella, México hubiera sumado una presea por lo que la titular de la Conade calificó sus comentarios como “lamentables”.

¿Qué dijo Paola Espinosa?

La polémica empezó desde hace unos meses cuando se dio a conocer que Paola Espinoza no había conseguido ser una de las seleccionadas para participar en los Juegos Olímpicos por lo que la reconocida clavadista criticó los criterios de selección de la Conade y luego de que Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaran fuera de las preseas el domingo 25 de julio en la categoría en la que participaría Paola Espinosa de haber calificado, la dos veces medallista olímpica se lanzó contra sus compañeras y escribió el siguiente mensaje:

“Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3 metros sincronizados, medallistas mundiales y estar entre las ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, por lo que se generó mucha polémica alrededor del tema y horas más tarde, Paola Espinosa salió a decir que la crítica no era contra las atletas sino contra el proceso selectivo y contra quienes lo avalaron.

Cabe mencionar que esta explicación no dejó conformes a los internautas y siguieron emitiendo fuertes críticas contra la postura de Espinosa, a quien no le quedó otra alternativa más que borrar su tweet.

¿Qué respondió Ana Gabriela Guevara?

Ante esta polémica generada por la clavadista, Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade aseguró en entrevista para TV Azteca que es una situación lamentable, sin embargo, enfatizó que se respeta su opinión pese a que no se esperaba una opinión de ese tipo de su parte, pues es una de las máximas autoridades de la disciplina en México y por lo mismo se esperaría todo su apoyo para sus compatriotas.

La ex atleta recalcó que respetará su libertad de expresión y señaló que su papel como directora de la Conade es darle el arropo a los atletas que están representando a México en Tokio 2020, además, mencionó que el cuarto lugar obtenido por la dupla de clavadistas mexicanas fue un gran resultado y señaló que no subieron al podio debido a que fueron muy castigadas por los jueces que calificaron sus ejecuciones.