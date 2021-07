Paola Espinosa recibe críticas de atletas mexicanos por comentarios: "Ya siéntese señora"

Paola Espinoza recibió fuertes críticas como respuesta de atletas mexicanos luego de que compartiera un mensaje en su cuenta de Twitter que fue señalado como una indirecta, pues señala que de haber participado en Tokio 2020 con Melany Hernández hubiera conseguido una medalla.

Esto sucedió luego de la participación de las mexicanas Dolores Hernández y Carolina Mendoza, quienes obtuvieron el cuarto lugar en la final de plataforma de tres metros durante los Juegos Olímpicos mientras que China, Canadá y Alemania obtuvieron los primeros lugares.

Atletas mexicanos se lanzan contra Paola Espinoza

El comentario de la clavadista no fue bien recibido por los atletas mexicanos, quienes no dudaron en responder criticando la actitud de Paola Espinosa ante el paso de las mexicanas por Tokio 2020 cuestionando la falta de apoyo que la medallista da a sus compañeros.

Uno de los comentarios destacados contra Paola Espinosa es el de Vanesa Zambotti, quien aseguró que Paola Espinosa era una de sus grandes ídolos y el con el comentario lanzado en su cuenta de Twitter “se le cayó”.

"En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona. Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". (Se me cayó un ídolo) nahhh", escribió Vanessa Zambotti.

Adriana Jiménez también se lanzó contra Paola Espinosa, quien no dudó en mencionar que la clavadista no acudió a Tokio 2020 y por ello surgió su molestia: “El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla. Apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo hay que ser buenos atletas, sino también buenas personas”.

“¡Ya siéntese, señora!”, fue así como la nadadora Fernanda González lanzó su mensaje a Paola Espinosa: “O que le diga a Ruiz que deje de usar su cuenta de Twitter. Está quien merece estar en Tokio y ella no merecía estar. ¿O ya se le olvidó que Carolina Mendoza le ganó en Barranquilla 2018? ¡Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!”.