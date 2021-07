Se acabó el margen de error en la Copa Oro para Selección Mexicana, afirmó Gerardo Martino

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino aceptó que su equipo debe controlar mejor los partidos en la Copa Oro, y agregó que de aquí en adelante no hay margen de error para ninguno.

En conferencia de prensa, el estratega sudamericano calificó a Honduras como un equipo que ha crecido mucho y enfatizó que deberán tener mucho cuidado en no caer en su juego de fuerza y de garra, y sí ejercer un dominio que les permita jugar con más tranquilidad.

Martino afirmó que, pese a que han tenido poco descanso por la actividad constante entre el Final Four de la Nations League y la Copa Oro, el ambiente en el equipo es óptimo, y que para no caer en la rutina, precisó que hacen dinámicas para “limpiarles la cabeza” y que no todo sea futbol dentro del ambiente.

También consideró que los partidos ante Trinidad y Tobago, así como ante Guatemala, el equipo dominó ampliamente los respectivos encuentros, y que frente a El Salvador tuvieron una “crisis” de 30 segundos, que los puso en dificultades, pero aseguró que no conoce a ningún equipo en el mundo que tenga control los 90 minutos:

“Es algo muy difícil de lograr, a lo que aspiramos es que esos tiempos del rival sean más cortos” aseguró el argentino.

Martino afirmó que el triunfo de la Selección Olímpica ante Francia 4-1 en el arranque de Tokio 2020 no le ejerce presión: “se mostraron bien a nivel colectivo, muy sólidos ante un rival muy complicado. Pero para nosotros el trabajo acá no se modifica, independientemente del resultado que hubieran obtenido. Además, creo que defendemos la misma camiseta”.

Finalmente, aseguró que una mejor organización a mediano y largo plazo, las convocatorias a Selección Mexicana pueden contar con todos sus jugadores, incluyendo los europeos.

