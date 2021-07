El peor resultado de Checo Pérez y choque de Verstappen, esto fue lo que nos dejó el GP de Gran Bretaña

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que acabó accidentado en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, tras tocarse con el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó la carrera, opinó que le resultaron "irrespetuosas y antideportivas" las celebraciones del inglés, que vio "en el hospital".

"Me alegro de estar bien, pero estoy muy decepcionado por haber sido sacado de pista así", escribió en redes sociales la joven estrella neerlandesa, de 23 años, que sigue al frente del Mundial, aunque ahora con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, que al ganar, le recortó 25, para dejar el balance en 185 frente a 177.



"La sanción impuesta (a Hamilton, de diez segundos) no nos ayuda y no hace justicia al peligroso movimiento que efectuó Lewis en pista", indicó Verstappen, que el sábado había ganado la primera calificación con formato de carrera sprint de la historia y este domingo había salido desde la 'pole'.

"Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguiremos hacia adelante", escribió, en su cuenta de 'twitter' Verstappen, que cuenta quince victorias -cinco este año- y ocho 'poles' -cinco de ellas (cuatro seguidas) esta temporada- desde que corre en la Fórmula Uno.

Hamilton resurge: con polémica y en casa

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Silverstone, donde le recortó 25 puntos al líder, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que se retiró en la primera vuelta, tras accidentarse -por fortuna, sin mayores consecuencias físicas- al tocarse con el anterior.



Hamilton, de 36 años, amplió a ocho su récord de victorias en Silverstone con su cuarto triunfo del año, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de su compañero finlandés Valtteri Bottas; tercero en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) acabaron sexto y séptimo, tras minimizar daños y optimizar recursos, respectivamente.

Verstappen, de 23 -que acabó en el hospital por precaución, tras sufrir un impacto de 51 puntos de fuerza G- lidera, tras las diez primeras pruebas, con 185 puntos: ocho más que el astro inglés, sancionado con diez segundos por la citada acción y que provocó el delirio de los 140 mil espectadores que abarrotaron Silverstone cuando adelantó a Leclerc a falta de dos de las 52 vueltas que se dieron a la mítica pista inglesa.

Checo finalizó en el lugar 16

Luego de un caótico arranque en Inglaterra, el mexicano Sergio Pérez remontó esta mañana únicamente cuatro lugares para finalizar decimosexto en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Red Bull no completó el repunte para alcanzar la zona de puntos en el Circuito de Silverstone.

Con información de EFE