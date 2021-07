La gimnasta mexicana Dafne Navarro se repone a todo y participará en trampolín en Tokio

Clasificar a los Juegos de Tokio 2020 fue mucho más que solo practicar rutinas y aprender a entrenar en medio de la pandemia de COVID-19. Para la medallista mundial Dafne Navarro, el proceso retó su ímpetu pues para alcanzar su debut olímpico debió trabajar como entrenadora de crossfit para costear su proceso de clasificación, sobreponerse al incendio de su gimnasio de entrenamiento y a distintas lesiones que hasta febrero de este 2021 mermaron su camino.

“Fue muy difícil dejar de entrenar tanto tiempo, estar en casa, que se quemara el gimnasio, luego me lastimé el cuello, después me dio una fascitis plantar y hasta febrero o marzo de este año dejé de entrenar por esa lesión; tal vez no estamos al 100 por ciento, pero sí mejor que en febrero”, expresó la también médico homeópata, quien el pasado 18 de julio del 2020 sufrió el incendio de su centro de entrenamiento en el CODE Alcalde de Guadalajara, Jalisco.

“Sí se quemó el gimnasio, lo bueno es que el área de trampolín se logró rescatar. Por fortuna nos pudimos ir a entrenar al Complejo Panamericano de Gimnasia y allí entrenan más gimnastas, como Fabián de Luna (Campeón Panamericano en anillos) y otros grandes gimnastas y eso me hizo sentir más motivada para no entrenar sola; de lo malo, eso fue un cambio para bien y al menos así no me sentía sola porque había también deportistas de gran nivel que también se estaban esforzando en medio de esto”, agregó la jalisciense.

A sus 25 años de edad, Dafne, será la única latinoamericana que competirá en la gimnasia trampolín de los Juegos de Tokio 2020; un logro doble pues además para México representa la primera incursión olímpica en este deporte.

“Tokio 2020 es un reto muy grande. Saber competir de la mejor forma, enfocarnos a salir en un gran día, para lograr llegar a la final olímpica y claro, esperamos poder ir por medalla”, comentó Navarro Loza.

Dafne ha seguido su paso para abrir camino en la gimnasia trampolín de México, pues adicional a su preparación, de entre las cosas que más disfruta está compartir su experiencia con pequeños talentos en su natal Jalisco.

“Se siente padre. Siento mucha emoción, orgullo, me siento feliz y motivada para dar la mejor competencia de mi vida. Pero también me gusta compartir con los chiquitos que vean que haces algo nuevo y ellos pueden hacer algo mejor”, expresó la jalisciense, quien es soldado en el Ejército Mexicano, quien competirá el próximo 30 de julio en la capital japonesa.

¿Sabías qué...?

En la gimnasia trampolín de Juegos Olímpicos cada deportista hace dos rutinas: una obligatoria con un evento sencillo y cuatro ejercicios de dificultad; en la segunda rutina se presentan 10 elementos de dificultad en la que los jueces evalúan la altura que el gimnasta alcanza, mantener el centro, la ejecución de cada ejercicio y la dificultad de cada elemento.

25 años, la edad de la jalisciense.

30 de julio, la fecha en la que participará en tierras niponas.

FOTO MEXSPORT

MAAZ